El alcalde de Málaga, durante el izado de la bandera en la plaza de la Constitución. Ñito Salas

Los partidos aprovechan el acto del Día de la Constitución en Málaga para lanzar sus proclamas

Los discursos previos al izado de la bandera sacan a relucir el problema de la vivienda, la crisis de la sanidad y el cuestionamiento del poder judicial

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:04

Comenta

Todos celebraron el consenso de 1978 que dotó a España de una Constitución democrática, pero demostraron que el clima hoy es bien distinto. Coincidieron en ... el respeto a la Carta Magna y en la defensa de los derechos fundamentales, pero a partir de ahí cada uno se llevó los artículos a su terreno, con mensajes partidistas y ataques más o menos velados al contrario. Representantes de todos los signos políticos, de las diferentes administraciones, del estamento judicial y de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado acudieron al tradicional izado de la bandera de España en la plaza de la Constitución, un acto que congregó a muchos viandantes y que los partidos aprovecharon para lanzar sus proclamas.

