Los partidos aprovechan el acto del Día de la Constitución en Málaga para lanzar sus proclamas

Todos celebraron el consenso de 1978 que dotó a España de una Constitución democrática, pero demostraron que el clima hoy es bien distinto. Coincidieron en ... el respeto a la Carta Magna y en la defensa de los derechos fundamentales, pero a partir de ahí cada uno se llevó los artículos a su terreno, con mensajes partidistas y ataques más o menos velados al contrario. Representantes de todos los signos políticos, de las diferentes administraciones, del estamento judicial y de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado acudieron al tradicional izado de la bandera de España en la plaza de la Constitución, un acto que congregó a muchos viandantes y que los partidos aprovecharon para lanzar sus proclamas.

Se habló de la vivienda, la sanidad, la separación de poderes y la unidad de España, pero desde diferentes perspectivas. Si Nicolás Sguiglia, de Con Málaga, aludía al artículo 47 para llamar a quienes gobiernan a «combatir la especulación y garantizar una vivienda digna»; Antonio Alcázar, de Vox, lo hizo para lamentar que quienes cumplen la ley «vivan ahogados, mientras los 'okupas' disfrutan de más derechos que los propietarios legítimos». Dani Pérez, del PSOE, recordó las veces que los malagueños han salido a la calle para pedir una vivienda digna y asequible «donde vivir y no especular»; mientras que el alcalde Francisco de la Torre hizo hincapié en las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento para facilitar el acceso a ellas a la gente joven.

En representación del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Carlos Conde alertó sobre el riesgo de dar «pasos atrás» en la democracia y criticó el ataque «a los pilares de nuestro estado de derecho» del Gobierno de Pedro Sánchez con su defensa «numantina» del ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. «La independencia del poder judicial es esencial. Vulnerar ese precepto invoca algo peligroso», dijo. «El Gobierno ha socavado la separación de poderes», añadiría después Antonio Alcázar, de Vox. Conde denunció también el incumplimiento del artículo 54 por la falta de Presupuestos Generales del Estado y del principio de «solidaridad e igualdad entre territorios y españoles con conceptos como la ordinalidad que pretende imponer el Gobierno«.

Con la sanidad en el debate público por el caso de las mamografías en Andalucía y el escándalo del hospital de Torrejón en Madrid, el socialista Dani Pérez reivindicó una salud «universal, pública y gratuita», así como «centros de salud accesibles y listas de esperas menores». Y avisó: «La democracia hay que defenderla cada día porque hay momentos en los que se pone en riesgo».

Carlos Conde (PP), Dani Pérez (PSOE), Antonio Alcázar (Vox) y Nicolas Sguiglia (Con Málaga).

Patria y libertad

«Defender la Constitución es defender la educación y la sanidad pública, que nadie se olvide de eso», apuntó poco antes en su intervención Nicolás Sguiglia. El portavoz de Con Málaga habló de «tiempos de patriotismo de hojalata», porque -dijo- «la patria no es una bandera, defender la patria es defender los derechos y la libertad del pueblo». Para Antonio Alcázar, de Vox, en cambio, «sin seguridad no hay libertad», en referencia a los casos de agresiones sexuales. «¿Quién defiende a las mujeres españolas cuando se reduce el castigo a los agresores sexuales?», se preguntó, antes de enfatizar la importancia de la «unidad de España» y de una «justicia verdadera».

Diferencias que parecen irreconciliables, y que el alcalde trató de reconducir en su discurso final rememorando la «voluntad de consenso» de 1978. «Es necesario que gobernemos mirando el bien común de los ciudadanos, tratando de atender a los débiles y con la educación como el motor de cambio», resumió. Tras entonar todos juntos el Himno de Andalucía, la enorme bandera de España que preside la plaza de la Constitución se izó al ritmo del Himno de España. Y, por unos pocos minutos, en ese silencio solemne que se hizo en ese lugar mientras la insignia subía, todos estuvieron de acuerdo.