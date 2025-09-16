El parque de Huelin se ha convertido en motivo de preocupación para muchos vecinos, especialmente para los padres y madres que acuden diariamente con sus ... hijos a la zona de juegos infantiles. Una vecina madre de un niño de dos años, que además es lectora habitual, ha alzado la voz en nombre de muchas familias que comparten su inquietud:

«Para nosotros debería ser un espacio de disfrute, aprendizaje y convivencia, pero la realidad es muy distinta». La queja se centra en el deterioro visible de las infraestructuras del parque, que incluyen columpios oxidados, toboganes con desperfectos y suelos en mal estado, todos ellos elementos que, según denuncia, «suponen un riesgo constante para los más pequeños».

Contacto Cosas de la Ciudad Whatsapp: 660 481 739

Correo electrónico: cosasdelaciudad@diariosur.es

Twitter: @diariosur

A esta situación se suma la falta de limpieza y el abandono general del entorno, lo que convierte al parque en un espacio poco acogedor, contrario a su función como lugar de encuentro familiar.

«Los parques son fundamentales para la infancia y para la vida comunitaria. No es aceptable que, en una ciudad como la nuestra, los niños jueguen en condiciones que ponen en riesgo su seguridad y su salud», lamenta esta madre.

La petición vecinal es clara: no se exige una renovación lujosa, sino una intervención urgente y responsable que garantice la seguridad y el bienestar de los usuarios. «Solo pedimos un espacio digno, seguro y limpio donde los niños puedan crecer felices», concluye. La denuncia ha comenzado a circular entre otros padres y vecinos del barrio, que piden respuestas.