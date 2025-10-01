Paco de la Torre insiste en la tasa turística de 3 ó 4 euros y confirma que el sector de los pisos turísticos lo ve bien

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, sigue con su cruzada de la tasa turística, y ha pedido aplicarla tanto al Gobierno de la ... nación, infructuosamente por ahora, y más tarde a la Consejería de Turismo de la Junta, donde tampoco ha tenido éxito. Pero en la jornada inaugural del Foro Greencities, en el Palacio de Ferias, ha vuelto a la carga durante la charla que ha mantenido, para contraponer ideas y proyectos, con el alcalde de Madrid. José Luis Martínez-Almeida, y que ha moderado la presidenta de la Fundación Cotec para la innovación, Cristina Garmendia, quien también fuera ministra de Ciencia e Innovación.

Lo más novedoso de su discurso vino cuando hizo proselitismo para poner en marcha una tasa turística en Málaga, y en este caso miró al Gobierno central, al que pedía cambiar la Ley de Haciendas Locales para hacerla posible, un asunto del que ya ha escrito cartas al presidente del Gobierno y a ministros, pero que en este caso iba un pasito más allá. «La tasa turística sería de tres o cuatro euros de pernoctación por vivienda turística» y ya está hablado con el sector, que lo ve con buenos ojos, indicó. De los hoteles, subrayó, sin embargo, que no están muy a favor de la medida. El fin de este impuesto es, como ha indicado en otras ocasiones y también lo reseñó en este evento, dedicarlo a las familias que tienen problemas de exclusión social, a las que quiere facilitarles que puedan acceder a alquilar una vivienda.

Cuando se abordaba el impacto del turismo en las ciudades, De la Torre explicaba que Málaga había puesto en marcha tres años de moratoria de pisos turísticos (en los que no se podrán dar de alta más viviendas de este tipo), ya que aunque entendía que la vivienda turística ha tenido mucha importancia en cuanto a la regeneración de zonas de la ciudad, lo cierto es que «la gente ha entendido que han quitado del mercado viviendas de alquiler de larga duración», y en este punto miraba al Gobierno central para que pusiese en marcha leyes más garantistas para los alquileres tradicionales.

Por su parte, Martínez-Almeida indicó que hay que los municipios deben atajar las externalidades negativas que provoca el turismo para que no se hagan discursos poco positivos en contra de este sector. En el caso de Madrid, afirmó que la nueva estrategia pasaba por desestacionalizar el turismo en la ciudad una vez que saben que la fecha con un mayor número de turistas en todo el año es el puente de la Inmaculada, por lo que ahora ,añadió, estaban trabajando en que los turistas fuesen en los meses de julio y agosto. Otra de las estrategias, explicó, es generar infraestructuras turísticas fuera del centro de la ciudad, como un Polo Cultural en Carabanchel o la ciudad deportiva al lado del Metropolitano. «Si Madrid es la mejor ciudad para vivir entonces es la mejor ciudad para venir», puntualizó.