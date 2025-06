Paco de la Torre le hace otro guiño a Elisa Pérez de Siles: «Ha estado brillantísima»

Entraba la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, al pleno la pasada semana. Cuando los socialistas, al cruzársela, la llamaban la delfín (delfina en estas ... lides suena a Walt Disney), ella contestaba risueña: «Quita, quita, que ya me 'han matado' varias veces». Entiendan que este es el argot, el sentido figurado de la política en tono chirigota. Allí estaba ella, en la puerta por la que entran los ediles al pleno, vivita y coleando, pero las declaraciones que había hecho el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, el día anterior diciendo que ella era un buen ejemplo de sucesora, habían recorrido de ida y vuelta varias veces los pasillos de la Casona.

La razón era sencilla y la explicó el propio alcalde en sus declaraciones durante las ruedas de prensa previas al pleno. El regidor, que viene esquivando su relevo desde tiempos inmemoriales, hasta tal punto que sus presuntos delfines siempre han acabado varados, esta vez se mojaba más. Miraba a su izquierda, donde se situaba la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, y decía: «He aquí un ejemplo, pero hay más», al tiempo que añadía que «hay gente formidable», pero que no iba a dar nombres. «Yo nunca he dado un nombre, pero no voy a dar más», afirmaba cuando ya había señalado a su portavoz, y su actual mano derecha. El juego de palabras delatorriano.

Pues bien, esta respuesta del primer edil venía a colación de lo que haría de volver a presentarse como cabeza de cartel del PP en 2027, con la friolera de 84 años, –lo que ya nadie descarta–, debía llevar como número dos a su sucesor(a). Cuando hace más de una década esta sección hablaba de que De la Torre emularía, por edad en activo, al expresidente de la Xunta y más tarde senador, el ya fallecido Manuel Fraga Iribarne, y al otrora presidente de la República italiana Giorgio Napolitano, parecía difícil de creer. Ambos dijeron adiós a su actividad institucional con 89 años. Con sus actuales 82, y acabando el mandato con 84, a De la Torre ya le queda menos. Siempre le queda menos.

Pero mientras tanto, el regidor, que lleva un cuarto de siglo con la vara de mando, y en esa transición eterna para dejar sucesión en sus filas, en el pleno lanzaba el segundo guiño a su mano derecha indiscutible, Elisa Pérez de Siles.

El portavoz socialista, Dani Pérez, que intervenía en el tercer turno de cierre de su moción, le decía a Pérez de Siles que «estaba muy irascible» y que tenía «salidas de tono». De la Torre no dudaba en tomar la palabra para contestarle al socialista: «Ha estado brillantísima hoy», lo que hacía las delicias del grupo popular.

Era curiosa la foto del pleno, en la que la portavoz popular, la única mujer con este estatus en el Ayuntamiento de Málaga, charlaba entre tres hombres portavoces, el socialista Dani Pérez, el de Con Málaga, Nico Sguiglia, y el de Vox, Antonio Alcázar, antes de que empezara el pleno.

La izquierda es muy feminista, y así se declaran siempre que hay ocasión, pero la realidad es que sus dos portavoces actuales son hombres. Esa es la imagen.

Ampliar El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, entregando los minipisos de 40 y 50 metros cuadrados la semana pasada. Mivau.gob.es

La ministra los loa en Barcelona. Los minipisos van a poner en un difícil brete a Dani Pérez

Los minipisos acapararon el debate en el pasado pleno mientras Jesús Hinojosa, en este periódico, adelantaba que serían unos 2.000 en 24 parcelas de equipamiento, y que, como explicaba el concejal de Vivienda, Paco Pomares, a esta sección, «no hay tiempo que perder, vivimos una emergencia habitacional y hay que aprobar cuanto antes este plan en el pleno».

Está al caer la sesión extraordinaria para sacar adelante el plan de los minipisos, que serán de alquiler temporal, máximo siete años (un asunto que parece difícil de regular en este país) y un coste de 10 euros el metro cuadrado, es decir 500 euros como máximo por 50 metros cuadrados, la última medida que ofrecía Pomares como posible (de 35, 45 y 50 metros cuadrados). Justamente los pisos que ponía de ejemplo el concejal de Vivienda, que se acaban de entregar en Barcelona son 56 de esas dimensiones: de una habitación, con 40 metros cuadrados, y los de dos, con 50 metros cuadrado.

Las viviendas públicas, que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez y el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, entregaron, están destinadas al «alquiler asequible para jóvenes» (así las llaman), que pagarán entre 483 y 510 euros mensuales. Esta promoción, de Sant Andreu, es exclusivamente para menores de 35 años, y contará en el propio edificio con una guardería municipal para 90 niños.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en las promociones de minipisos en Barcelona: «Ojalá tuviera yo muchos Collbonis»

En la entrega de las llaves, que fue el pasado lunes 26 de mayo, la ministra Rodríguez dijo lo siguiente: «Ojalá tuviera yo muchos Collbonis a lo largo y ancho de España, porque estoy segura de que con más Collbonis, podríamos recuperarnos antes de esta crisis que vive la vivienda».

Pues si Paco de la Torre se va a hacer un 'Collboni' con los minipisos en Málaga, ¿qué va a votar Dani Pérez cuando su ministra los loa en Barcelona? Para empezar, la semana pasada, el socialista afirmaba, en rueda de prensa, que ya vería qué votar cuando el equipo de gobierno del PP llevara el plan al pleno. Su negativa a los minipisos fue constante en la rueda de prensa del pasado miércoles, pero luego matizaba que tendrá que pensarlo.

Pomares afirmaba a esta sección, fuera de la sesión plenaria: «Es imposible que se pongan en contra, digan lo que digan, la gente no se lo perdonaría.». La ministra de Vivienda y el alcalde de Barcelona ponen en un brete a Dani Pérez. ¿Donde dije digo, digo Diego? ¿O será de nuevo la escucha activa?