Paco de la Torre, sobre la cola de grandes proyectos en Urbanismo: «Demuestran el dinamismo de la ciudad»

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, volvía a reconocer este jueves que hay una cola de grandes proyectos en el servicio de Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo ... , al tiempo que ha indicado a SUR que «son la demostración del dinamismo de la ciudad». En esta línea, reseñó algunos de los proyectos como el club de tenis Rafa Nadal, el Caixa Fórum o la sede de la Fundación Unicaja. «Nos importa mucho que vayan sumándose al plus de atractivo de la ciudad», puntualizó.

En cuanto a estos grandes proyectos, que se visan en servicio de Patrimonio, donde sólo hay cuatro técnicos para dar su visto bueno, (aunque el personal llegue hasta los 16 empleados), ha indicado que es verdad que «hay una serie de temas importantes que se han acumulado, que han coincido en el tiempo, y que tienen su tramitación».

Frente al hecho de que hay una cola de grandes proyectos y el hecho de que para aliviarla podría reforzarse el servicio de Patrimonio, el regidor ha eludido entrar a valorar el incremento de personal de dicho servicio indicando que funciona «muy bien» y que le consta «el interés y la velocidad con la que tratan de atender» todos los proyectos. Cuando este periódico le insistía sobre esta cuestión, no dudó en decir que tiene «toda la confianza en la concejala (Carmen Casero) y en el gerente de Urbanismo (José María Morente) para que organicen los mecanismos de personal para que vaya con la máxima agilidad, pero al mismo tiempo sé que trabajan muy bien, los responsables y los que están en Patrimonio; harán lo que sea necesario».

En cuanto a los terrenos del Astoria, donde se tramita la cesión del solar para la implantación de la sede de la Fundación Unicaja subrayó que hacía pocos días que había entrado el expediente concreto, pero que «ya hay algunos ya que estaban de antes y normalmente procuran respetar el orden en el que han llegado». Indicó que no debía dar fechas, pero que tenía conocimiento por la concejala de que sería «antes de final de año seguro».