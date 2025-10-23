Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre.

Paco de la Torre, sobre la cola de grandes proyectos en Urbanismo: «Demuestran el dinamismo de la ciudad»

El alcalde de Málaga ha eludido entrar a valorar un refuerzo en el servicio de Patrimonio, que es donde se gestionan, y ha afirmado que confía en la gestión de la concejala y del gerente

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:07

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, volvía a reconocer este jueves que hay una cola de grandes proyectos en el servicio de Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo ... , al tiempo que ha indicado a SUR que «son la demostración del dinamismo de la ciudad». En esta línea, reseñó algunos de los proyectos como el club de tenis Rafa Nadal, el Caixa Fórum o la sede de la Fundación Unicaja. «Nos importa mucho que vayan sumándose al plus de atractivo de la ciudad», puntualizó.

