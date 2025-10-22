Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Aunque tanto en el Ayuntamiento de Málaga como la Junta de Andalucía han puesto en marcha en los últimos años departamentos específicos para acelerar determinados ... proyectos por su interés estratégico o social, la realidad es que no son pocas las actuaciones de todo tipo para el desarrollo de la capital que actualmente se encuentran lastradas por la Gerencia Municipal de Urbanismo, un organismo clave para que la mayor parte de las principales operaciones pendientes vean la luz.

El propio alcalde, Francisco de la Torre, admitía este lunes que el expediente para ceder el solar del cine Astoria a la Fundación Unicaja, para que construya un edificio emblemático como nueva sede, tendrá que esperar a que se resuelva el listado de asuntos pendientes que tiene por delante, acumulados en los despachos de un servicio de Urbanismo por el que pasan un gran número de cuestiones. Se trata del Servicio de Patrimonio, Registro Municipal de Solares, Colaboración Público-Privada y Garantías. «Habiendo otras cosas que llevan más meses con la documentación presentada, es difícil poder adelantar las cosas», dijo De la Torre.

Ampliar El proyecto en el solar del Astoria ha sido el último en sumarse a la lista de expedientes pendientes. Marilú Báez

Por este servicio pasa, entre otros asuntos, todo lo relativo a las parcelas de propiedad municipal, lo que genera una ingente carga de trabajo para la que, según varias fuentes consultadas, los responsables de Urbanismo no han reservado personal suficiente en la última remodelación de áreas practicada en la Gerencia. El servicio de Patrimonio se encontraba dentro de un departamento propio denominado Actuaciones Urbanísticas que tenía al frente a María Dolores Martos. Sin embargo, en la reciente reforma de Urbanismo, ese departamento fue suprimido y el servicio de Patrimonio pasó a adscribirse al de Gestión Económica y Recursos Humanos.

Actualmente, tiene al frente a Patricio Díaz Tejada, que dispone de apenas tres técnicos para sacar informes. Recientemente se ha añadido una arquitecta de nueva incorporación a la plantilla municipal para reforzar esa labor con una cuarta persona, pero en la práctica hasta ahora son tres los empleados públicos que informan numerosos asuntos de la Gerencia, y no dan abasto. Disponen de un apoyo jurídico de otros dos funcionarios, y con la ayuda de tres administrativos, pero el fondo de cada expediente tienen que resolverlo cuatro trabajadores que se ven desbordados por la gran cantidad de materias que se acumulan en sus mesas.

Cualquier proyecto que incluya o esté relacionado con un suelo de propiedad municipal tiene que verse en este servicio, incluidos nuevos desarrollos de viviendas. Según varias fuentes consultadas, hay operaciones residenciales privadas que tienen que esperar hasta seis o siete meses para poder recabar un informe de trámite de este estamento de Urbanismo. Las obras de urbanización de la mayor actuación de vivienda prevista actualmente en Málaga, la de Rojas Santa Tecla, para un total de 2.847 casas, no han podido comenzar todavía porque falta un informe del servicio de Patrimonio para completar un último trámite.

Ampliar Ordenación del proyecto para la futura urbanización de Rojas Santa Tecla. Sur

«Están desbordados y desasistidos», afirma una de las fuentes consultadas por SUR, que señala el desconcierto que supone para los funcionarios tener que dar respuesta a numerosos temas sin tener los medios suficientes y con un orden de prioridad que va cambiando prácticamente a diario en función de las directrices del alcalde y otros responsables municipales.

Casi dos años ha tardado la promotora marbellí Sierra Blanca en poder verse a las puertas del concurso de suelo para poder aspirar a transformar el centro de raqueta Inacua en un ambicioso club de tenis con la marca de Rafa Nadal. Tras una complicada maniobra para que la empresa concesionaria de las pistas renunciara a seguir adelante con su gestión, todavía no se ha activado el concurso para la cesión de este suelo deportivo municipal junto al estadio de atletismo.

Fuentes consultadas señalan la falta de personal y medios en el servicio municipal de Patrimonio, que se encuentra «desbordado y desasistido»

Asimismo, tampoco se ha puesto en marcha el concurso para la cesión del edificio de la antigua cárcel de Cruz del Humilladero a un privado que desarrolle un proyecto de tipo educativo. Casi dos años después de que la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, lo anunciara, este lunes aseguraba en una comisión plenaria que confía en que las bases del concurso estén para antes de final de año. Detrás de esta iniciativa está una propuesta de la Universidad Alfonso X El Sabio, que acaba de abrir su campus en Málaga, para realizar un centro de Formación Profesional.

Ampliar Recreación del proyecto de la Universidad Alfonso X El Sabio para un centro de FP en la antigua cárcel. Sur

De igual modo, hay dos proyectos culturales lastrados desde hace años por el embudo en Urbanismo. Se trata de la puesta en valor de lo que fue la casa natal de Cánovas del Castillo, en pleno Centro, y del museo de la cerámica medieval previsto en unas parcelas junto a la iglesia de San Felipe Neri. En ambos casos se trata de solares que el Ayuntamiento se comprometió a comprar a la Junta de Andalucía y que formaron parte del fallido plan de las 'tecnocasas'. Seis años después de que ambas administraciones pactaran la liquidación de esa operación urbanística, todavía no se han desbloqueado estos suelos porque el Consistorio no ha culminado su adquisición.

Ampliar Imagen virtual del proyecto de la casa natal de Cánovas, en la calle Nuño Gómez, obra del estudio de Fresneda y Zamora. Sur

Ampliar Diseño del museo de la cerámica medieval, de la arquitecta Amparo Balón. Sur

Y así una lista de asuntos a la que este lunes hizo alusión al alcalde al ser cuestionado sobre cuándo se resolverá la cesión del solar del Astoria, propiedad del Ayuntamiento, a la Fundación Unicaja, después de que la entidad presentara hace unos días la última documentación necesaria para solicitar la obtención de este espacio en la plaza de la Merced. «Sé que el departamento correspondiente de patrimonio tiene una lista, no diría lista de espera, pero una lista de temas ahí pendientes», ha admitido De la Torre, quien ha señalado que no debería producirse un «adelantamiento» del asunto del Astoria respecto a otros expedientes similares que están sin culminar.