Pac-Man llega a Málaga para celebrar su 45 aniversario

Pac-Man, uno de los personajes más conocidos de la historia del videojuego, llega a Málaga para celebrar su 45 aniversario. Durante las próximas semanas ... permanecerán instaladas en varios puntos de la capital tres figuras del entrañable comecocos.

Esta iniciativa forma parte de la campaña impulsada por OXO Museo del Videojuego y Bandai Namco Entertainment, que desde comienzos de año está llevando las figuras conmemorativas de la efeméride a diferentes localizaciones de Madrid y de Málaga. Ya se les puede encontrar en la capital en puntos del Centro Histórico, el Distrito Este y en el entorno universitario, donde seguirán aproximadamente durante un mes.

Cada instalación busca sorprender a malagueños y visitantes, convirtiendo las calles en un recorrido cultural y lúdico que celebra el legado del videojuego. Además, como parte de la propuesta, OXO Museo del Videojuego Málaga ha preparado acciones especiales dentro del museo y en sus redes sociales para todas las personas que encuentren las figuras en la ciudad.