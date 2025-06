La oposición urge a regenerar la calle Victoria, pero sólo el PSOE se alinea abiertamente con hacerla semipeatonal

La calle Victoria estará cortada al tráfico hasta septiembre por las obras de rehabilitación del colector histórico que discurre bajo la traza y que tantos ... problemas ha ido ocasionando; entre ellos, varios hundimientos parciales de calzada. Una vez más, el corte de esta céntrica arteria, suscita el debate aún no resuelto sobre qué proyecto de regeneración urbana cabe. ¿Eliminar el tráfico?, ¿restringirlo a transporte público y autorizados?, ¿eliminar aparcamientos y ensanchar aceras? La cuestión es que es un asunto que no ha pasado de la fase de estudios, bocetos, ideas y propuestas electorales. SUR ha sondeado las opiniones de los grupos de la oposición al respecto.

El Ayuntamiento actualmente lo que está haciendo es analizar bien las opciones de Movilidad. Y el paso de la EMT parece innegociable, habida cuenta de la importancia de las líneas que discurren por la calle Victoria. Y cuenta al menos con aplicar las restricciones que irán al alza como Zona de Bajas Emisiones que es. En su programa electoral, el PP apostaba por regenerar la calle y primar lo peatonal. Sin mayores detalles. Eso sí, tiene previstas la mejora de la permeabilidad con Lagunillas para este mandado y abrir, entre el Compás de la Victoria y la calle Cristo de la Epidemia, el Pasaje Trigueros.

PSOE: semipeatonalización

El PSOE ha exigido al alcalde que cumpla con su promesa de la rehabilitación integral de la calle. Carmen Martín, responsable del distrito por el grupo municipal socialista, apuesta por una solución similar a la del eje Carretería, que, además, según ha dicho, es la opción preferida por los vecinos desde hace años. En suma: una semipeatonalización.

«Nos parece bien y, de hecho, necesario que por fin se acometa la obra del colector. Es una actuación que los vecinos y vecinas llevaban demasiado tiempo esperando, tanto los que viven en el barrio como los que transitan diariamente por esta arteria tan importante de nuestra ciudad. Pero lo que muchos se preguntan ahora es para cuándo el arreglo integral prometido durante tantos años por el alcalde», ha incidido.

Desde el PSOE, recuerdan que en repetidas ocasiones se han mantenido reuniones con comerciantes, colectivos vecinales y residentes, y siempre se ha prometido una intervención de mayor calado, que incluyera una regeneración urbana de la zona y la semi peatonalización. «No queremos otro lavado de cara, como ya nos tiene acostumbrado este equipo de gobierno. Queremos una intervención integral, no una simple obra menor para salir del paso», ha advertido la edil socialista.

Vox: aceras, pasos de peatones y más conexiones de bus

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, ha hablado de falta de planificación municipal en el barrio: «Esta arteria principal, lleva años asfixiada, con aceras insuficientes para los peatones, ausencia de pasos de cebra donde hacen falta y un tráfico caótico donde incluso los autobuses acaban rozándose al intentar pasar. Ahora, para colmo, la cierran durante dos meses para unas obras de saneamiento, evidenciando que no existe un proyecto integral para esta zona».

Gómez ha recordado que los vecinos llevan más de una década esperando una hipotética remodelación. «Mientras, el PP sigue perdiendo el tiempo en discursos y en imponer una 'agenda 2030' con la ciudad de los 15 minutos, y no en adoptar soluciones reales para los malagueños. El barrio de la Victoria necesita una planificación real de la movilidad, una renovación de su urbanismo y una señalización clara para que esta calle vital para la ciudad no termine convertida en un cuello de botella permanente. La línea 1 sólo conecta con Málaga Oeste, pero no hay ninguna línea en el barrio que conecte con Málaga Este, hay hacer transbordos», ha proseguido.

«Ayer mismo denunciamos el aislamiento del campus del Ejido, donde estudiantes y visitantes de otros municipios quedan atrapados por una ZBE que los multa, sin que nadie en el PP haya pensado en habilitar aparcamientos disuasorios para acceder al barrio. Es la misma dejadez que vemos hoy en la calle Victoria. Por eso, desde Vox exigimos al PP que abandone la política de parcheo y que presente de una vez un proyecto integral para transformar la Victoria en un barrio digno para sus vecinos y para toda Málaga».

Con Málaga: una consulta ciudadana y evitar la invasión de terrazas

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha pedido que se escuche a los vecinos y que se realice una consulta vinculante para cualquier decisión que se adopte. Además, ha alertado de que, si se amplían las aceras, tiene que ser en favor del peatón y no del desarrollo de terrazas de hostelería. «Es una vía principal de comunicación y de paso del transporte público y no se puede dejar aislada e incomunicada a la gente de esos barrios en favor de las terrazas y la turistificación», ha reseñado.

En cuanto al eje de una supuesta reforma: «Debe servir para una mayor calidad de vida de las personas, por lo que no se deben autorizar terrazas ni que el espacio recuperado al tráfico sea invadido por mesas y sillas. Una vez más advertimos y criticamos los cambios de planes y la improvisación del alcalde en las obras de remodelación en el Centro, recordamos como precedente nefasto la remodelación de la plaza de La Merced, en la que se hundían los adoquines que costaron miles de euros, lo que llevó al equipo de gobierno a acabar por poner una capa de simple asfalto sobre adoquines millonarios», ha insistido.