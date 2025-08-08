La oposición califica de «escándalo» que Urbanismo solo gaste el 30% de su presupuesto definitivo anual para inversiones

Los grupos municipales de la oposición han arremetido contra el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga después de que SUR informara este jueves ... sobre el grado de ejecución presupuestaria de inversiones por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Como ha publicado este periódico en base a documentos de este organismo, en los últimos tres años, solo se ha ejecutado de media el 30% del presupuesto definitivo anual de inversiones, que incluye no solo la cuantía inicial contemplada en las cuentas de cada año, sino también las partidas acumuladas por gastar de años anteriores y las incorporadas a lo largo del ejercicio. Así, en 2024, de un presupuesto de inversiones definitivo de 160,7 millones de euros, únicamente se emplearon 51 millones.

Para el portavoz del PSOE en la Casona del Parque, Daniel Pérez, estos datos suponen «un auténtico escándalo». «Más de 100 millones de euros se quedaron sin gastar el año pasado, mientras los barrios siguen esperando parques, equipamientos y obras prometidas. Es el retrato perfecto de un gobierno agotado, incapaz de cumplir con lo que firma y que vive de titulares vacíos y 'powerpoints' sin obra», ha manifestado el portavoz socialista. «Lo más grave es que no es un fallo puntual, es un patrón sistemático. Esto no es gestión, es un fraude presupuestario. Hinchan las cuentas para vender humo y luego no hacen nada», ha remarcado Pérez.

En el mismo sentido, la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha manifestado que esto es muestra de «una gestión ficticia, basada en el marketing político, la propaganda presupuestaria y una alarmante falta de capacidad para ejecutar proyectos esenciales para la ciudad». Al igual que la crítica del PSOE, para Morillas esto no es «un hecho aislado». «Esta es una dinámica estructural, repetida año tras año, que demuestra que el modelo del PP en Málaga consiste en anunciar grandes cifras sin ningún respaldo real», ha comentado. «Las modificaciones presupuestarias a lo largo del año no son herramientas de adaptación, sino parches que maquillan la incapacidad de cumplir con lo prometido», ha insistido.

Asimismo, el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha argumentado que la Gerencia de Urbanismo sufre «un grave colapso». «El Partido Popular se ha limitado a poner parches y a vender humo mientras los malagueños pagan las consecuencias de una gestión nefasta en Urbanismo», ha afirmado Alcázar, quien también ha denunciado que más de 1.300 expedientes se encuentran paralizados en Urbanismo, sin asignación a técnico, y que el retraso medio en la concesión de licencias supera el año. «La Gerencia está secuestrada por la inercia burocrática y el conformismo político», ha añadido.

Por su parte, desde el equipo de gobierno local han argumentado que Urbanismo contaba para 2024 con un presupuesto inicial de inversiones de 48,5 millones de euros (sin contabilizar las modificaciones y partidas acumuladas sin usar que lo elevaron hasta 160,7 millones) y que al final del año se han gastado 51,07 millones, «lo que arroja un porcentaje de ejecución del 105%». «Es decir, se ha pagado al final de año más de lo que se tenía en presupuesto inicial», han afirmado, al tiempo que han remarcado que esa cifra de 51 millones es mayor que la registrada en 2023 y 2022. «Hay una capacidad destacada de ejecución, ya que las inversiones han crecido también en el presupuesto inicial con respecto a años anteriores (2022 y 2023), lo que pone de manifiesto que cada vez se ponen más proyectos en carga para que se ejecuten», han defendido desde la Gerencia de Urbanismo.