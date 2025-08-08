Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación de la remodelación del paseo marítimo de Pedregalejo, que se incluyó en el presupuesto de 2024. Sur

La oposición califica de «escándalo» que Urbanismo solo gaste el 30% de su presupuesto definitivo anual para inversiones

PSOE, Con Málaga y Vox recriminan al equipo de gobierno que sus cuentas son ficticias y el PP argumenta que se ha incrementado la cuantía empleada

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:15

Los grupos municipales de la oposición han arremetido contra el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga después de que SUR informara este jueves ... sobre el grado de ejecución presupuestaria de inversiones por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Como ha publicado este periódico en base a documentos de este organismo, en los últimos tres años, solo se ha ejecutado de media el 30% del presupuesto definitivo anual de inversiones, que incluye no solo la cuantía inicial contemplada en las cuentas de cada año, sino también las partidas acumuladas por gastar de años anteriores y las incorporadas a lo largo del ejercicio. Así, en 2024, de un presupuesto de inversiones definitivo de 160,7 millones de euros, únicamente se emplearon 51 millones.

