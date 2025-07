La oposición ataca: exige una comisión de investigación para conocer los gastos del «gran fiasco del Mundial» en Málaga

Mientras el autobús turístico de Málaga subía y bajaba por el paseo del Parque a cuenta de que en él iban, felices, los jugadores del ... Málaga Genuine, formado por jugadores con discapacidad intelectual, que iban a ser recibidos en el Ayuntamiento de Málaga, la oposición, PSOE y Con Málaga, aprovechaba a las puertas de la Casona para afearle, una vez más, y no será la última, al alcalde «el ridículo mundial» (que indicaba el socialista Dani Pérez), que ha hecho con la renuncia a que Málaga acoja el Mundial de Fútbol 2030 y a que se remodele la Rosaleda para ese gran evento que sitúa en el mapa a las grandes ciudades del país.

La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, aprovechaba para dar cuenta de la iniciativa que ha presentado a la comisión de Urbanismo el próximo lunes para exigir que se cree una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Málaga, en la que se observen y se pongan sobre la mesa los gastos y motivos por los que se ha producido «el gran fiasco del Mundial», que para empezar subrayó había contado con 16 contrataciones de unos 700.000 euros, como obtuvo este partido de una respuesta del equipo de gobierno. Morillas subrayó que había que escudriñar los contratos de Promálaga, Urbanismo y de la coordinación de Infraestructuras para ver cuáles habían sido «los gastos del alcalde a cuenta de vender humo con el Mundial 2020», así como que se fiscalizaran con una auditoría externa,

Es obvio que el PP frenará esta comisión de investigación a cuenta de su mayoría absoluta (17 frente a 31 concejales), pero Morillas no ceja en su empeño y demanda que en la misma comisión de Urbanismo se vote reprobar al equipo de gobierno del PP «por la negligente gestión».

La viceportavoz de Con Málaga indicaba que se ha visto que el anuncio de que Málaga fuese sede del Mundial 2030 ha sido «una gran operación de propaganda en la que se ha dilapidado mucho dinero público y se ha visto que el PP sólo quería hacer caja con los usos no deportivos de La Rosaleda por encima de cualquier gestión». La viceportavoz de Con Málaga sacaba a colación a Elías Bendodo, con el que coincidió en su etapa en la Diputación Provincial, ella de diputada y él de presidente, para decir lo siguiente: «El alcalde es el embajador desnudo, hasta Bendodo le ha acusado de falta de ambición».

Dani Pérez: «Málaga es una ciudad de primer nivel y tenemos un estadio tercermundista»

El portavoz socialista, Dani Pérez, que se guarda un as en la manga cara al pleno extraordinario que han forzado para la próxima semana, el jueves. «Sevilla tiene tres estadios, Betis, Sevilla y la Cartuja, y Málaga necesita un nuevo estadio, algo que ha quedado patente; la Rosaleda está vieja, obsoleta y no reunía las condiciones para el Mundial de Fútbol; ya está bien de mentiras», indicaba al tiempo que subrayaba que ahora De la Torre lo único que hace es marear con los terrenos donde se puede construir un nuevo estadio, mientras se ha hecho «un ridículo mundial, el mayor ridículo que se podía hacer, mucho más que el de la capitalidad cultural o la copa de vela». Dani Pérez subrayó que ahora los estudios de movilidad que se han hecho en el entorno de la Rosaleda no se pueden llevar a otro sitio, y que Málaga necesita un estadio de 60.000 personas de aforo que dé respuesta a los partidos y a los grandes eventos. «Málaga es una ciudad de primer nivel y tenemos un estadio tercermundista».