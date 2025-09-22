Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ONCE reparte 380.000 euros en Málaga entre la Colonia de Santa Inés y Puerto de la Torre

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:49

El sorteo de la ONCE del pasado sábado dejó buena parte de su fortuna en Málaga capital con 380.000 euros en premios repartidos entre ... la Colinia Santa Inés y Puerto de la Torre. Así, Álvaro Solano, vendió 200.000 euros con veinte cupones premiados con 10.000 euros, mientras que Ángela Mozo repartió 180.000 con otros diecinueve.

