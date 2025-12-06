Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 1 al 7 de diciembre de 2025

Listado de empleos publicados en la web de este organismo, dependiente del Ayuntamiento de Málaga

SUR

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:12

Comenta

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (Imfe), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, ha publicado en su página web una nueva selección de ... ofertas de trabajo disponibles en la capital y la provincia, que abarcan distintos sectores. Esta es la relación de los puestos que se demandan en la semana del 1 al 7 de diciembre de 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  6. 6 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  7. 7 El PSOE suspende de militancia al líder del PSOE en Torremolinos tras el escándalo de los whatsapps
  8. 8 Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria
  9. 9

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 1 al 7 de diciembre de 2025

Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 1 al 7 de diciembre de 2025