Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 25 al 31 de agosto de 2025

Office (Hotel 4*)

Seleccionamos este perfil para Hotel 4* en Málaga Capital para incorporación en Septiembre.Las funciones a realizar son:-Preparar máquinas de lavado.-Vaciar al final de cada servicio, o antes (en el caso de haber realizado suficientes lavados por servicio), y volver a llenar para el siguiente.-Limpiar el material sucio de la zona de lavado, de sala y de cocina con los productos pertinentes.-Fregar el material de la zona de plonge, secar y recolocar en su lugar de inicio de mantera ordenada. -Colocar el material en su sito antes de terminar la jornada.-Limpiar maquinas dos veces al día (como mínimo)-Limpiar a fondo dos veces por semana.-Seguir el planning de limpieza semanal.-Limpieza de cocina y suelos dos veces al día, después del servicio de mediodía y al finalizar el turno de noche.-Recogida y reposición de trapos y bayetas de cocina de la lavandería según las necesidades (por lo menos una vez por turno).-Revisión de cubos de basura y verificar que se hace el reciclaje correctamente.-Extraer los contenedores de basura a diario, en el espacio reservado para ellos y a las horas correspondientes.-Limpieza, revisión y orden del cuarto refrigerado de basuras y la zona reservada para cajas, cartones y plásticos.-Comprobar que todo el material (productos para el túnel de lavado, jabón, bayetas, papel, bolsas de basura, etc.) se queda preparado para el día siguiente.-Revisar todo el material de limpieza cada semana y realizar pedido al jefe de cocina.