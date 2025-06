Las obras del metro de Málaga ya enfilan Eugenio Gross con los estudios geotécnicos

Las obras del metro de Málaga ya enfilan la calle Eugenio Gross, uno de los principales ejes viarios de la capital. Desde ayer, una máquina ... perforadora está trabajando en la esquina de las calles Santa Elena con Martínez Maldonado. Para ello, ha sido necesario vallar varios metros del lateral más próximo al Centro (el derecho, en sentido norte) en Santa Elena, junto a la fachada de la tienda de ropa Lux Fashion.

Se trata de los estudios geotécnicos, para lo que a lo largo de los próximos días se van a extraer muestras del subsuelo a diferentes niveles, con el objetivo de comprobar el estado del mismo antes de empezar a excavar, según han indicado fuentes técnicas a SUR.

Es por tanto una avanzadilla de los trabajos que supondrán la ocupación de Santa Elena y de Eugenio Gross, algo que se prevé que ocurra de manera inminente. Y es que el presidente de la Junta, el malagueño Juanma Moreno, tiene previsto acudir en los próximos días a la zona para hacer una visita al cercano tajo de la calle Hilera, y para dar por inauguradas las obras de este segundo tramo, tal y como anunció la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en un reciente foro organizado por este periódico.

Cortes y desvíos

A ello, hay que añadir que la transformación y ampliación de la glorieta de Las Chapas ya está próxima a terminar, y esta nueva configuración del viario será el principal cambio que se va a activar para reducir el tráfico en sentido a Martínez Maldonado y Eugenio Gross; así como para potenciar otros ejes, como el de Nueva Málaga. De manera que a partir de la semana que viene, con el comienzo de julio, ya podrán entrar los operarios para llevar a cabo la primera fase en toda obra subterránea de este tipo, que es el desvío de los servicios afectados (electricidad, agua, saneamiento, telecomunicaciones, etc).

La Agencia de Obra Pública ha contratado las obras de construcción del paso subterráneo entre Hilera, Santa Elena y Eugenio Gross con la unión temporal de empresas (ute) integrada por FCC, Eiffage Infraestructuras y Canteras de Almargen. El presupuesto es de casi 46,5 millones de euros, y el plazo de ejecución de 36 meses. Este concurrido eje se verá afectado por cortes de tráfico, en mayor o menor medida, durante al menos los próximos tres años.

Esta segunda fase consta de un túnel de 653 metros de longitud, 100% soterrado, e incluye la construcción de la estación La Trinidad, que será de hecho una de las fases más laboriosas. Todavía queda pendiente de licitar el tramo 3, que es el que discurrá bajo la calle Blas de Lezo hasta la trasera del hospital (en la confluencia con el Arroyo de los Ángeles), donde irá la estación Hospital Civil.

El sistema constructivo, como el resto trazado subterráneo del suburbano, será el de los muros pantalla: una excavación a cielo abierto mediante la fabricación de paredes de hormigón que delimitan longitudinalmente el recinto de túnel y la estación. Posteriormente, se repone la superficie con una losa de cubierta y se avanza en la excavación entre pantallas y la colocación de losas intermedias, para asegurar el subterráneo.

Las obras del segundo tramo contemplan también la construcción de la infraestructura, es decir, la ejecución del recinto de túnel y de la estación, así como el montaje de la vía y, finalmente, la reurbanización del viario público para su restitución una vez acabadas las obras. A los tres contratos previstos inicialmente para cada uno de los tramos se sumarán otros dos, comunes para el conjunto del trazado, para ejecutar las instalaciones y arquitectura de estaciones, que está en fase de adjudicación; y por último, para el despliegue de la señalización ferroviaria.

Dado que el paso subterráneo y las estaciones no estarán listos al menos hasta finales de 2028, y con los plazos conocidos de las tareas posteriores (sobre todo, seguridad y señalización, telecomunicaciones, pruebas, etc), la llegada de los primeros trenes a las tres estaciones del nuevo ramal no se espera al menos hasta el año 2031.