Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga

Aunque lentamente, el Ayuntamiento de Málaga sigue cubriendo hitos para materializar el proyecto de la bautizada como Manzana Verde, una actuación residencial que planificó hace ... más de 15 años y que todavía no ha empezado a desarrollar. Se trata de la construcción de un nuevo barrio de 923 viviendas, de las que 803 serán VPO, en edificios 'bioclimáticos' y con abundantes zonas verdes, en los suelos que actualmente ocupan las sedes de la Empresa Malagueña de Transportes y del área de Servicios Operativos, junto al camino de San Rafael.

El traslado de ambos departamentos municipales a nuevas construcciones, que todavía no han empezado a realizarse en la zona de Los Prados, sigue demorando este proyecto.

No obstante, el Instituto Municipal de la Vivienda ha dado un paso clave para avanzar en esta operación residencial. Así, ha adjudicado a la sociedad Hijona Ravski la redacción del proyecto de ejecución para una nueva sede central de los Servicios Operativos del Ayuntamiento que se realizará en una parcela ubicada en la calle El Concierto, en la zona de Los Prados. Esta empresa, tras la que se encuentra el estudio de arquitectura madrileño HXR Arquitectos, diseñará el nuevo edificio con un presupuesto de 87.725 euros, en un plazo de seis meses.

El pasado mes de junio, también el IMV adjudicó el diseño de la segunda fase de la urbanización de la Manzana Verde, en la que se construirán 484 VPO y 120 pisos de renta libre pero con un precio asequible de venta o alquiler. La redacción de ese proyecto de urbanización se ha contratado con la empresa Estudio 7 Soluciones Integrales, con un presupuesto de 97.675 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. El IMV ya ha elaborado el proyecto de urbanización de la primera fase de este futuro barrio, que contempla la construcción de 319 VPO repartidas en cinco promociones.

No obstante, el principal obstáculo que todavía debe salvar esta operación es el traslado de las sedes de la EMT y de los Servicios Operativos. En el caso de la empresa de los autobuses urbanos, ya se está preparando un suelo pero aún no está claro cómo se va a financiar la construcción de las nuevas cocheras, valoradas en unos 21 millones de euros y que tendrán capacidad para 379 autobuses en superficie y otros 189 aparcamientos bajo rasante.