Recreación del proyecto de la bautizada como Manzana Verde. Sur

Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga

El Ayuntamiento avanza en el traslado de la actual sede de los Servicios Operativos a un nuevo edificio en la zona de Los Prados

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:02

Aunque lentamente, el Ayuntamiento de Málaga sigue cubriendo hitos para materializar el proyecto de la bautizada como Manzana Verde, una actuación residencial que planificó hace ... más de 15 años y que todavía no ha empezado a desarrollar. Se trata de la construcción de un nuevo barrio de 923 viviendas, de las que 803 serán VPO, en edificios 'bioclimáticos' y con abundantes zonas verdes, en los suelos que actualmente ocupan las sedes de la Empresa Malagueña de Transportes y del área de Servicios Operativos, junto al camino de San Rafael.

