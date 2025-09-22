Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Local que ocupaba Juan Lucas ya anuncia la próxima apertura de un gimnasio. Enrique Miranda

Málaga capital

Un nuevo gimnasio ocupará el histórico local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

La cadena On Air Fitness anuncia su próxima apertura: un establecimiento de más de 1.200 metros cuadrados dedicados al fitness y al deporte

Rossel Aparicio
Enrique Miranda

Rossel Aparicio y Enrique Miranda

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:24

Se desveló la incógnica: un nuevo gimnasio abrirá sus puertas próximamente en el histórico local que ocupaba Juan Lucas antes de su mudanza de la ... calle Armengual de la Mota, en Málaga capital. Se trata de la cadena On Air Fitness que anuncia la apertura de un establecimiento de más de 1.200 metros cuadrados dedicados al fitness y deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  6. 6

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  9. 9

    El Unicaja prolonga su reinado intercontinental
  10. 10

    Los rostros de Los Asperones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un nuevo gimnasio ocupará el histórico local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

Un nuevo gimnasio ocupará el histórico local de Juan Lucas en Armengual de la Mota