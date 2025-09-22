Un nuevo gimnasio ocupará el histórico local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

Se desveló la incógnica: un nuevo gimnasio abrirá sus puertas próximamente en el histórico local que ocupaba Juan Lucas antes de su mudanza de la ... calle Armengual de la Mota, en Málaga capital. Se trata de la cadena On Air Fitness que anuncia la apertura de un establecimiento de más de 1.200 metros cuadrados dedicados al fitness y deporte.

La franquicia, que suma más de 270.000 socios y 80 clubes según su página web, tiene más de 25 años de experiencia en el sector. La cadena, que no ha especificado la fecha oficial de apertura, cuenta «con máquinas de última generación para musculación, equipos de cardio de alto rendimiento» y zonas especializadas para probar disciplinas como el cross-training o incluso un circuito ninja. Además, en algunos de sus gimnasios se ofrecen clases colectivas como zumba, yoga, pilates, body pump, RPM y sesiones Les Mills.

De esta forma la cadena se suma a la oferta de una calle comercial donde se también se encuentran Basic Fit (Armengual de la Mota, 26) y VivaGym Málaga Centro, en el interior del centro comercial Málaga Plaza.

Mudanza de Juan Lucas

La calle Armengual de la Mota perdía en febrero de este año a uno de sus establecimientos de siempre, la emblemática tienda de Juan Lucas que echaba el cierre para mudarse a la calle Salitre. La tienda de Armengual de la Mota, dedicada a la venta de equipamiento integral, electrodomésticos, informática, mobiliario de hogar y de cocina, se inauguró en 1977, aunque no fue el primer local de la cadena en la capital malagueña: en 1976 abrieon una tienda más pequeña en la calle Sevilla, según informan desde Juan Lucas.

El Grupo Lucas tiene sus orígenes a principios del siglo XX en Melilla, cuando Juan Lucas Ortega empezó prestando servicios de transporte en 1909. Fue en los años 60 cuando la familia empezó a vender electrodomésticos y de ahí dio el salto a Málaga. En 1997 la familia creó la cadena de tiendas Top Digital como distribuidora oficial de Vodafone y desde entonces el grupo ha ido creciendo entrando en otras áreas, como la eficiencia energética y energía solar, el comercio electrónico, la consultoría o las obras y reformas.