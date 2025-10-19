Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Suelo que dejó el derribo de la antigua fábrica de ladrillos Salyt. Salvador Salas

Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva

Los promotores aceptan unos reparos de la Junta en materia de aguas y confían en que la actuación reciba el visto bueno final en breve

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:37

El amplio solar que dejó la demolición de la fábrica de ladrillos de Salyt hace dos años encara la construcción de un nuevo centro comercial ... para Málaga. Después de tres años de trámites, los promotores de esta actuación, la inmobiliaria Edifissa, con sede en Cáceres, ven más cerca el momento de inicio de las obras de transformación de este suelo, una operación incluida desde septiembre de 2022 en la unidad aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía.

