Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva

El amplio solar que dejó la demolición de la fábrica de ladrillos de Salyt hace dos años encara la construcción de un nuevo centro comercial ... para Málaga. Después de tres años de trámites, los promotores de esta actuación, la inmobiliaria Edifissa, con sede en Cáceres, ven más cerca el momento de inicio de las obras de transformación de este suelo, una operación incluida desde septiembre de 2022 en la unidad aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía.

Finalmente, esa aceleración se ha visto condicionada por informes evacuados desde el propio Gobierno andaluz. Uno de los principales reparos ha venido desde el departamento de aguas de la Consejería de Agricultura, que ha emitido a lo largo de este año pronunciamientos en contra de la metodología empleada por la promotora del centro comercial a la hora de calcular el caudal del trazado del arroyo del Cuarto, que se desvió en superficie hacia el arroyo de los Ángeles y también discurre canalizado bajo la parcela de Salyt hasta seguir su curso más allá de la avenida de Valle Inclán.

Esa canalización subterránea del arroyo recoge tanto aguas de lluvia como fecales, lo que supone «un caudal significativo» a juicio de los técnicos de la Junta. En concreto, la administración regional cifra en hasta 27,6 metros cúbicos por segundo la acumulación de agua que podría registrarse en momentos de fuertes lluvias, por lo que ha pedido que «se redimensione el encauzamiento» subterráneo bajo el suelo de la fábrica.

La promotora del centro comercial intentó rebatir los cálculos de la Junta con un nuevo estudio, pero finalmente ha optado por aceptar las tesis del departamento regional de Aguas. Así, según han apuntado fuentes cercanas al proyecto, el canal que discurre soterrado bajo el terreno de Salyt será sustituido por uno nuevo bajo un futuro vial, para que quede en un espacio de uso público, y con la capacidad suficiente para albergar el caudal máximo calculado por la Consejería de Agricultura.

La empresa ya ha aportado a la Gerencia de Urbanismo la documentación para recoger esa variación del proyecto inicial, que incrementará los costes de urbanización, y confía en que en breve se produzca el informe positivo de Aguas, lo que permitirá que el pleno municipal apruebe de manera definitiva el expediente para encajar el centro comercial en este enclave del distrito de Bailén-Miraflores.

Ampliar Recreación del centro comercial previsto en la parcela de Salyt. Sur

Aunque se produzca esa aprobación definitiva, el Área de Movilidad del Ayuntamiento ha condicionado su visto bueno final al proyecto a los informes que emitirá para la aprobación del proyecto de urbanización, el siguiente paso que tendrán que andar los empresarios para poner empezar las obras de acondicionamiento del terreno. Así, desde Movilidad se han puesto reparos, entre otras cuestiones, a una rotonda diseñada para articular la conexión de la calle Galeno con un nuevo vial previsto para unir el barrio de Carlinda con el futuro centro comercial, y a la intersección con las calles Encarnación Fontiveros y Argentinita, haciendo uso de un paso interior existente bajo la avenida de Valle Inclán. No obstante, el Ayuntamiento ha trasladado la fiscalización última de estos asuntos al diseño de la urbanización.

Este centro comercial supone una inversión de unos 40 millones de euros y se calcula que generará unos 400 empleos. La actuación contempla en la mitad oeste de la parcela un edificio de casi 10.000 metros cuadrados construidos en planta baja, posiblemente para albergar una cadena de bricolaje, que estará dotado con 233 plazas de aparcamiento en sótano y 260 en superficie. En su conjunto, el espacio sumará 1.032 estacionamientos (405 en exterior y 627 en los sótanos de cada uno de los edificios). Además, habrá otros tres inmuebles para distintos usos comerciales como restaurante, supermercado, gimnasio o zonas de ocio.

Según un convenio firmado entre los promotores del proyecto comercial y el Ayuntamiento, a este le corresponden dos parcelas en la esquina más próxima al barrio de Carlinda. Una, de 3.197 metros cuadrados para uso comercial que previsiblemente será subastada, y otra de 814 metros que se destinará a la construcción de un equipamiento de interés público y social, aún por concretar.

De forma paralela, la operación también conlleva la creación de una zona ajardinada de 7.364 metros que, a modo de cinturón verde, corone el centro comercial por el norte conectando peatonalmente con Carlinda y Granja Suárez mediante senderos y rampas. Las obras de urbanización de los suelos están valoradas en 6,5 millones de euros, pero es previsible que esta cifra se incremente por el aumento de costes que supondrá el traslado y ampliación del canal soterrado del arroyo del Cuarto.