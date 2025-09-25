Nuevas críticas vecinales a las obras para aumentar las zonas peatonales en Huelin

Las obras que inició el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Málaga para ganar en zonas peatonales y reducir los niveles de tráfico en ... la barriada de Huelin siguen cosechando críticas vecinales. Tras las protestas de vecinos y comerciantes de la zona del mercado el pasado mes de julio, unas quejas que llevaron a la Gerencia Municipal de Urbanismo a modificar el proyecto para atender estas reclamaciones, ahora son los residentes de la mancomunidad de Los Arcos, en la calle Fernán Núñez, quienes denuncian deficiencias en los trabajos que se están llevando a cabo y la supresión de plazas de aparcamiento, algo que el Consistorio aseguró que no sucedería.

En un escrito al que ha podido tener acceso este periódico, estos residentes de los bloques situados entre las calles Ayala y Fernán Núñez, que suman 365 viviendas, aseguran que las obras presentan «diversas deficiencias que afectan tanto a la funcionalidad como a la seguridad de los vecinos». Así, apuntan que han observado que las nuevas aceras se han realizado a una cota superior a la del interior de los patios de estos edificios, lo que «genera un desnivel inapropiado y potencialmente peligroso para el transito de personas, así como la acumulación de agua», critican los vecinos, asesorados por Gestoría Campos.

También aseguran que la calzada para coches que se ha dejado en la calle Fernán Núñez «es manifiestamente insuficiente para la maniobra de vehículos que entran o salen del aparcamiento de la comunidad». Además, vaticinan que «la calle quedaría cortada en caso de intervención de bomberos u otras empresas que tengan que actuar dentro el recinto», donde existen unos transformadores de electricidad para la zona.

Otra de las críticas de estos vecinos atañe a la inclusión de zonas ajardinadas en las nuevas aceras porque, a su juicio, «reducen notablemente el espacio peatonal, dificultando especialmente la circulación de personas con movilidad reducida o que requieran el uso de sillas de ruedas». Asimismo, protestan por la retirada de contenedores de basura de la calle Fernán Núñez, «obligando a los vecinos a desplazarse a calles colindantes, con la consiguiente incomodidad, especialmente para personas mayores o con movilidad limitada».

Ampliar Obras en la calle Fernán Núñez. Sur

De igual modo, denuncian la «eliminación de numerosas plazas de aparcamiento, lo que afecta directamente a las familias con más de un vehículo o que reciben visitas habitualmente». Además, tampoco están conformes con que se implante un sentido único en la calle, «lo cual complicaría considerablemente la movilidad y el acceso a las viviendas y aparcamientos de la zona».

Reunión con el concejal del distrito

El concejal del distrito de Carretera de Cádiz, Francisco Pomares, ha mantenido este miércoles un encuentro con vecinos de Los Arcos para conocer sus quejas. «Han estado viendo las demandas que realizan para trasladarlas a Urbanismo y trabajar conjuntamente en las posibles mejoras, en el marco de la obra que no está ni certificada ni finalizada», han apuntado desde el Ayuntamiento a consultas de SUR.

Estas quejas vecinales repiten algunos de los argumentos por los que el equipo de gobierno local terminó modificando el proyecto de remodelación de las calles de Huelin en el entorno del mercado y las vías adyacentes. Algunos de los cambios que se introdujeron buscaban mantener las plazas de aparcamiento, como se había informado inicialmente desde el Consistorio.

Urbanismo ha contratado para esta operación, dividida en dos lotes, a las empresas constructoras Guamar y Verosa, por 2.979.396 euros y 3.972.024 euros, respectivamente. El objetivo de los trabajos que se están llevando a cabo es rebajar el tráfico, y ampliar los espacios peatonales en un buen número de calles de Huelin. Para ello, se reducirán los sentidos de circulación y los carriles de varias vías, dejando un solo carril para los coches en las interiores.