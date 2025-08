La nueva Rosaleda que está guardada en el cajón: así es el diseño de 2009 para construirla al norte de Puerto de la Torre

En pleno debate sobre la necesidad de dotar a Málaga de un estadio de fútbol de mayor capacidad, tras el fallido proyecto para el Mundial ... de 2030, al que la ciudad ha terminado renunciando, SUR ha podido tener acceso a un proyecto de nueva Rosaleda, en los terrenos reservados para ello al norte de Puerto de la Torre, que el Ayuntamiento llegó a encargar en 2009. Se trata de un esbozo de lo que podría ser el futuro campo en los suelos que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) reserva en una superficie de 124.893 metros cuadrados situada al oeste de la carretera de la Junta de los Caminos, justo frente a las viviendas que componen ese núcleo residencial.

Este diseño, que está fechado en octubre de 2009, en plena tramitación del PGOU de 2011, fue encargado por los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo, dirigida entonces por el exconcejal Manuel Díaz, y del área de Deportes para adjuntarlo a la candidatura de España al Mundial de 2018, que finalmente se celebró en Rusia. No obstante, durante los últimos 16 años, este bosquejo de una futura Rosaleda ha estado en los cajones de los despachos del Ayuntamiento, que finalmente optó para la frustrada sede del Mundial 2030 por la remodelación y ampliación del actual estadio en Martiricos.

El proyecto fue realizado por el estudio de arquitectura ABAA que fundaron en 1978 los arquitectos Luis Alonso (fallecido en 2021) y Sergi Balaguer. Hace dos décadas, en los años en los que se cocinaba el PGOU y el proyecto de las torres en la parcela de Repsol, el estudio del arquitecto Luis Alonso Calleja fue el encargado de proyectar la primera versión de esos rascacielos. Ese trabajo para Málaga llevó al equipo de gobierno local de entonces a encomendarle una primera propuesta para construir una nueva Rosaleda en el espacio que quedó reservado para ello en el Plan General.

La propuesta aprovecha las formas del terreno para hundir el césped y ganar espacio bajo las gradas. Sur

El diseño prevé desarrollar un estadio para un total de 42.093 localidades (12.049 más que el actual campo) que aprovecha las características de estos suelos para colocar el terreno de juego en una cota más baja y aprovechar los montículos del entorno para asentar las gradas sobre una estructura excavada bajo la que podrían realizarse tres plantas para aparcamientos y otras tantas para otros usos como locales comerciales o negocios de hostelería.

Asimismo, otra de las características del diseño es que las gradas reducen su altura y no cuentan con cubierta en la fachada sur del estadio, de forma que se genera una amplia vista de la ciudad y el mar desde la zona norte de esta construcción. ABAA diseñó este estadio con los criterios de que sirve para albergar encuentros internacionales, genera a su alrededor un nuevo parque urbano (de hecho las zonas verdes abrazan y cubren la estructura del estadio), constituye «un hito de referencia para un área en desarrollo» en la que también está previsto un proyecto de 1.822 viviendas (de las que 642 serán VPO) que se encuentra en tramitación, es «un estadio abierto al horizonte mediterráneo», y aporta «máxima visibilidad del terreno y confort para el espectador», según se apunta en el proyecto. Asimismo, se destaca que podría ser un edificio flexible y adaptable a nuevos usos, accesible, un nuevo foco de actividades lúdicas y culturales, una referencia arquitectónica, un estadio sostenible energéticamente (para lo que se plantean paneles fotovoltaicos sobre las cubiertas), y una referencia paisajística para la ciudad. Además, se apunta que podría incorporar «usos complementarios, club deportivo y área comercial».

No obstante, esta idea no llegó a ser desarrollada, y aún no está claro que la nueva Rosaleda se haga en ese espacio que prevé el PGOU. El alcalde, Francisco de la Torre, baraja ahora otras opciones entre las que se encuentra retomar la ampliación del estadio actual o realizar uno nuevo en unos suelos del campus universitario de Teatinos o en unos terrenos rústicos detrás del Cerro Coronado. Para definir la mejor opción el Ayuntamiento va a encargar «un estudio riguroso que incluya la captación de financiación privada». De hecho, en el último pleno municipal se ha aprobado una moción del equipo de gobierno en la que se apunta que la futura Rosaleda podría ser de propiedad «pública, privada o mixta».