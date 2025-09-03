Nueva plaga de ratas enla calle Cigüeña en Palma-Palmilla

Los vecinos del bloque 6 de la calle Cigüeña, en el barrio malagueño de Palma-Palmilla, han alzado la voz a través de este medio ... para denunciar la falta de respuesta por parte de las autoridades municipales. Tras dos meses de espera y sin soluciones a la vista, los residentes aseguran sentirse completamente abandonados por el distrito.

Según los testimonios recogidos, los vecinos han presentado escritos formales y han intentado resolver la situación de forma directa acudiendo al Distrito Palma-Palmilla, sin obtener respuesta efectiva. «Llevamos más de dos meses esperando una contestación y nadie hace nada», afirman con frustración en conversaciones con esta sección.

El problema, que se detalla en los vídeos enviados y que se intuye de urgencia, afecta especialmente a las familias con niños pequeños. «Hay muchos niños pequeños en el bloque y esta situación pone en riesgo su seguridad y bienestar. Estamos preocupados», destacan los afectados, que ruegan atención urgente por parte de las autoridades.

La falta de mantenimiento, servicios básicos o situaciones de insalubridad son algunas de las quejas recurrentes en esta zona históricamente olvidada por las administraciones. Aunque las administraciones han anunciado en varias ocasiones planes de mejora para el barrio, muchos vecinos siguen esperando que esas promesas se traduzcan en acciones concretas. Desde aquí, los residentes piden a los responsables que se acerquen a conocer la situación de primera mano.

Trinidad Grund El Soho se queja de basura acumulada en sus calles

Vecinos y comerciantes del Soho, con calle Córdoba como arteria principal, denuncian el estado de abandono que sufre la zona debido a la acumulación de basura y las calzadas sucias y pegajosas. Según relatan, las calles amanecen a diario con restos de botellas, cartones y basura orgánica, especialmente tras los fines de semana. La limpieza municipal resulta insuficiente para una zona que presume de ser un punto cultural y turístico de la ciudad. «Es una vergüenza. Málaga no merece esto», comentan. Piden al Ayuntamiento un refuerzo urgente del servicio de limpieza para devolver al barrio la imagen digna que merece.

Capuchinos Los vecinos de El Molinillo piden un baldeo inmediato

Los vecinos del barrio de El Molinillo llevan semanas reclamando al Ayuntamiento el baldeo regular de sus calles, que presentan un aspecto sucio y descuidado. Denuncian que, a pesar de ser una zona céntrica y muy transitada, el agua no corre por las calzadas desde hace meses. «Hay manchas pegajosas, olores y suciedad acumulada. No basta con barrer, hace falta agua», afirman. La falta de limpieza afecta también a la higiene y la imagen del barrio. Los residentes piden una solución inmediata y exigen que El Molinillo reciba el mismo trato que otras zonas más turísticas de la ciudad. Hay mucho trabajo que hacer.