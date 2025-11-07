Estas son las novedades en las líneas de la EMT a Ciudad Jardín

Los vecinos de Ciudad Jardín verán ven mejorar su servicio de bus urbano. El pasado lunes, la línea 20 incorporó autobuses articulados para aumentar la ... oferta de plazas y la línea 2 amplió su cobertura y mejora sus horarios. Este viernes se han anunciado ampliaciones de la línea 30. Se remodela de este modo el servicio debido a la demanda creciente de viajeros.

En este sentido, la línea 20 es una de las que más ha crecido y que se ha consolidado de las más utilizadas de toda la red de autobuses municipal. Para dar respuesta a este crecimiento, el Ayuntamiento ha diseñado una reordenación de líneas, consensuada con las asociaciones vecinales. Este trayecto incorporará autobuses de gran capacidad, articulados de 18,5 metros de longitud, y que pueden transportar hasta a 150 personas en cada vehículo, lo que permitirá aumentar la oferta de plazas. Además, este nuevo diseño permite una mejora de la frecuencia de la línea.

Para facilitar la circulación de estos vehículos de gran capacidad por el distrito, ha sido necesario adaptar parcialmente el trazado de la línea, que discurrirá por calle Lorenza Correa, María Tubau y Emilio Thuiller y establecerá su nueva cabecera en San José.

Zonas altas

Por su parte, la línea 2 modificará y ampliará también parte de su recorrido para prestar servicio a las zonas altas del distrito, por donde los autobuses articulados no pueden circular como son las barriadas de Cortijo Bazán, Jardín de Málaga, Alegría de la Huerta.

Así, a partir del próximo lunes, la línea 2 también circulará por la barriada Huerta Nueva, por lo que su cabecera en Ciudad Jardín se ubicará en la plaza de John Fitzgerald Kennedy.

Por tanto, con esta nueva línea 2, los vecinos de Huerta Nueva contarán con servicio de autobús. En concreto, el nuevo trazado ha permitido ubicar nuevas paradas en las calles Pastora Imperio y Pepa Flores 'Marisol'. De igual forma, se mantiene la frecuencia de paso y se amplía su cobertura horaria en una hora, de modo que la última salida sentido Ciudad Jardín será a las 00:00 horas y a las 00:20 en sentido Centro.

Mañana sábado, 8 de noviembre, la línea 30 que conecta la zona de Mangas Verdes con el centro de la ciudad, comenzará a dar servicios cada sábado en horario de 9:00 a 14:30 horas.

En concreto, la primera salida desde Mangas Verdes (cabecera de la línea) será a las 9:00 horas y desde la Alameda Principal a las 9:35 horas. En cuanto a las últimas salidas serán a las 14:05 desde Mangas Verdes y desde la Alameda Principal a las 14:30 horas.

Línea 30

Por su parte, la L30 continuará dando servicio de lunes a viernes en su horario habitual: desde las 9:00 horas desde Mangas Verdes hasta las 20:00 horas desde la Alameda Principal.