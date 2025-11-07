Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estas son las novedades en las líneas de la EMT a Ciudad Jardín

Esta semana se ha ampliado la capacidad del servicio, también para las zonas más altas. Se mejoran el 2, el 20 y el 30

Chus Heredia

Chus Heredia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

Los vecinos de Ciudad Jardín verán ven mejorar su servicio de bus urbano. El pasado lunes, la línea 20 incorporó autobuses articulados para aumentar la ... oferta de plazas y la línea 2 amplió su cobertura y mejora sus horarios. Este viernes se han anunciado ampliaciones de la línea 30. Se remodela de este modo el servicio debido a la demanda creciente de viajeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  2. 2 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  3. 3 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  4. 4 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  5. 5 El corte total de Eugenio Gross para la obra del metro de Málaga ya tiene fecha
  6. 6

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  8. 8 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  9. 9 Estas son las fechas y los requisitos para poder optar a 253 VPO de alquiler en Málaga
  10. 10 Fallece Ángel de la Riva, alma máter del golf provincial en Málaga y figura clave en su desarrollo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estas son las novedades en las líneas de la EMT a Ciudad Jardín

Estas son las novedades en las líneas de la EMT a Ciudad Jardín