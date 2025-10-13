Toni Morillas, al alcalde: «Málaga es insostenible porque no garantiza el derecho a la vivienda»

Se da la casuística de el que algunos jóvenes, no todos, encuentran trabajo, pero sus ingresos, aún teniendo un sueldo no les da afrontar independizarse ... de sus padres, un asunto que en España está tan terriblemente normalizado, que lo común es que vivan con sus progenitores hasta la veintena larga o incluso los 30, y esto en el mejor de los casos.

La precariedad laboral, con contratos temporales o a jornada parcial, los bajos salarios y el coste de los alquileres y de la vida provoca que la edad media de emancipación en España esté en 30,3 años, según datos del Consejo de la Juventud de España.

Estas cifras, que son las más altas de los últimos veinte años, son las que preocupan a la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que se hace cargo de la frustración de muchos jóvenes que tienen que seguir viviendo con sus padres, pese a que tienen proyectos de vida y ganas de independizarse pero económicamente no pueden.

Por eso, pide un «giro absoluto de los prioridades del Ayuntamiento de Málaga y que las subvenciones en proyectos como la Comic Con-Málaga, que supuso un millón de euros del Ayuntamiento (3,5 millones de la Junta) y los estudios fallidos para la finalmente no celebración del Mundial, que se elevaron a medio millón de euros» se dediquen a los jóvenes. «Necesitamos llegar a una tasa de emancipación juvenil más alta», puntualiza.

Morillas interpela al alcalde por las declaraciones que hizo días atrás en el Foro Greencities, cuando dijo que «una ciudad sería insostenible si no es capaz de ofrecer viviendas adecuadas». «Le digo al alcalde que se aplique el cuento, porque cuando dice que una ciudad sería insostenible si no es capaz de proporcionar viviendas adecuadas, Málaga es insostenible porque no se garantiza el derecho la vivienda. Málaga es insostenible porque se ha favorecido la especulación y se ha favorecido las promociones de viviendas de lujo, en detrimento de las viviendas a precios asequibles, con el impacto que eso tiene en el precio de la vivienda en los barrios de la ciudad. Málaga es insostenible porque no se ha puesto coto a las viviendas turísticas cuando se podía haber hecho y se ha dejado que la plaga crezca, y que la vivienda como bien especulativo prevalezca sobre la vivienda como derecho. Por tanto, Málaga es una ciudad insostenible, porque las políticas del PP han hecho que sean insostenible», como puntualiza.

En este caso, Morillas hace hincapié en los jóvenes porque, como explica, no es de recibo que el esfuerzo salarial para poder acceder a una vivienda sea del 126% del sueldo de los jóvenes, lo que implica que la mayoría no tienen garantizado el derecho a la vivienda.

En datos, subraya, la viceportavoz de Con Málaga, la ciudad de Málaga tiene una de las tasas de emancipación juvenil más baja, tan solo hay un 10%, y es también de las ciudades de España donde más esfuerzo salarial tienen que hacer las personas jóvenes de manera particular para pagar una vivienda.

«En resumen, el resultado es que muchos jóvenes están siendo expulsados de Málaga. Y lo lamentable y lo grave, es que el Ayuntamiento de Málaga, en una situación de crisis habitacional, pero también de crisis de emancipación juvenil no haya puesto en marcha ninguna política de vivienda dirigida a jóvenes».

Morillas se queja de que no haya ayudas a alquiler dirigidas a las personas jóvenes, y no exista un cupo para jóvenes en las promociones de vivienda protegida que hace el Ayuntamiento de Málaga, «y la única medida que han vendido a bombo y platillo es el famoso plan de los minipisos, que son alojamientos temporales, que no resuelven el problema de la vivienda, y que lo que le ofrecen a los jóvenes es un alojamiento que es temporal y en condiciones de habitabilidad más que cuestionables». Con Málaga votó en contra de los minipisos en el pleno.

Ayudas al alquiler

Lo que la líder de Izquierda Unida en Málaga plantea es que se ponga cupo para personas jóvenes en la promociones de viviendas protegidas, con especial atención al régimen del alquiler, e incluso un plan municipal de ayudas al alquiler para jóvenes, «que no tengan que dedicar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda». También incide en que el Ayuntamiento tiene herramientas como el derecho de tanteo y retracto para acceder a edificios privados que estén en venta, y que se puedan poner en marcha promociones de viviendas a precios asequibles para los jóvenes.

Para Morillas es muy preocupante que los datos, desglosados por distritos del esfuerzo salarial que se hace en Málaga para pagar una vivienda son muy altos, «de hecho se sitúa como la tercera ciudad de España donde la gente tiene que dedicar más recursos a la vivienda, con distritos de la Carretera de Cádiz, donde las familias tienen que hacer un esfuerzo de más del 75% al pago de la vivienda. Y esto significa que la gente malvive. Que tiene que estar eligiendo constantemente entre cuestiones básicas para poder vivir», reseña. «Esto tiene que cambiar, hay que darle un giro urgente a estas políticas y dejar de expulsar a los jóvenes de la ciudad de Málaga», puntualiza.