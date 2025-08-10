Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estación del metro de Málaga en un momento de máxima afluencia de viajeros. Sur

El metro de Málaga roza los diez millones de viajeros en los primeros seis meses del año

Si la tendencia se mantiene, el suburbano cerrará 2025 con casi 20 millones, una cifra ya próxima al nivel del deseado equilibrio económico-financiero

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:31

En primer lugar, los datos puros y duros. El metro de Málaga ha transportado de enero a junio de este año a cerca de 9, ... 67 millones de usuarios. Esta cifra supone un crecimiento del 7,7% respecto al anterior. Es, por tanto, el medio de transporte público que más crece, dentro del sistema andaluz (empatado con el tranvía de la Bahía de Cádiz); y uno de los que tiene una mayor ganancia de usuarios de entre las capitales españolas.

