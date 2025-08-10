El metro de Málaga roza los diez millones de viajeros en los primeros seis meses del año

En primer lugar, los datos puros y duros. El metro de Málaga ha transportado de enero a junio de este año a cerca de 9, ... 67 millones de usuarios. Esta cifra supone un crecimiento del 7,7% respecto al anterior. Es, por tanto, el medio de transporte público que más crece, dentro del sistema andaluz (empatado con el tranvía de la Bahía de Cádiz); y uno de los que tiene una mayor ganancia de usuarios de entre las capitales españolas.

En lo que va de año se han producido otros registros importantes, que acercan cada vez más la estadística al hito de los dos millones de pasajeros mensuales. Así, el mejor mes fue el pasado abril (coincidiendo con la Semana Santa), con 1,8 millones de viajes. Le siguió mayo, con 1,7 millones, según los datos facilitados a SUR por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

Estas cifras cobran un cariz especial cuando se ponen en su contexto. El análisis de la evolución de la demanda, sobre la hipótesis de que se mantenga el nivel de crecimiento en el segundo semestre del año, lleva a concluir que el suburbano malagueño puede quedarse en diciembre a las puertas de los 20 millones de pasajeros.

Para ello, sirve aplicar esa misma tasa de crecimiento, del 7,7%, a los 9,27 millones que se subieron a este medio de transporte entre julio y diciembre. Ello daría como resultado 9,98 millones. La suma de los dos semestres daría como resultado un total de 19,65 millones (el año pasado se cerró en 18,26 millones).

Equilibrio financiero

Para que esto ocurra, el crecimiento del número de pasajeros tiene que ser igual o superior al del primer semestre, algo que es factible aunque está condicionado a factores como la demanda de nuevas matrículas en las universidades, tanto en la UMA como en las privadas que abrirán sus puertas este otoño; así como el cambio de tarifas, que ha encarecido (aunque levemente) el billete, y la creciente madurez del servicio, que se va acercando al máximo de su público potencial.

El caso es que, de producirse, las cuentas de la sociedad concesionaria Metro de Málaga se quedarán a sólo un paso de alcanzar el deseado umbral del equilibrio económico-financiero. Este valor se refiere al punto en el que los ingresos por venta de billetes y las subvenciones autonómicas hacen que la tarifa técnica (lo que la Junta paga) sea la más baja posible.

Esta cifra está fijada desde hace años en los 21 millones de pasajeros anuales, y es la razón principal por la que en su día se proyectó el ramal de ampliación hasta el hospital Civil y el futuro Tercer Hospital. Esta ampliación de 1,8 kilómetros y tres nuevas paradas aportarán al sistema entre 3,5 y 4 millones de viajes. De manera que, cuando esté completo, el sistema puede llegar fácilmente hasta los 24 millones (muy por encima de los previstos). Aunque para ello habrá que esperar, al menos, hasta finales de 2030.

Impacto de los metros andaluces

«Estas cifras nos indican que vamos en la buena dirección, con una serie de medidas que incentivan el uso de nuestro transporte público, tanto en mejora del servicio como en tarifas», valora la consejera de Fomento, Rocío Díaz. «El Gobierno de Juanma Moreno apuesta por un transporte público competitivo, sostenible y asequible para los andaluces, y que está en constante crecimiento en viajeros y en infraestructuras».

Al respecto, cabe recordar que, tras agotarse el plan general de ayudas estatales al transporte público, la Junta y el Gobierno central han acordado aportar cada uno un 20% de descuento. De manera que, al menos lo que queda de año, los abonos de metro y los bonos multiviajes interurbanos es del 40% (antes era del 50%). En cifras netas, con el uso de estas tarjetas cada trayecto tiene un precio de 0,49 euros (esto es, 8 céntimos más).

A cambio de subir un poco el precio a los usuarios generales, el suburbano es gratuito para todos los usuarios habituales de hasta 14 años, con el uso de la Tarjeta Joven de Transportes de la Junta. Esta medida estará en vigor al menos durante seis meses. Para el resto de los usuarios de la tarjeta joven se ofrecerá una bonificación del 50%.

En conjunto, los metros y el tranvía gestionados por la Junta han superado los 32 millones de viajeros en el primer semestre del año. Esta cifra supera en un 6,2% la demanda de 2024, que fue el mejor año de la historia para los ferrocarriles metropolitanos. El de Málaga supera la media por 1,5 puntos.

En términos relativos, el suburbano malagueño es el segundo con mayor demanda. El que tiene más público es, con diferencia, el de Sevilla, con 12,5 millones en seis meses (un 4% más). El tercero es el de Granada, con 9 millones (+7,4%). Por último, el Trambahía, el tranvía de la Bahía de Cádiz ha transportado a 1.109.083 viajeros, un 7,7% más.