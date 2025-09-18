Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 15 al 21 de septiembre de 2025

REDACTOR/A PARA CANAL MÁLAGA RTV

Inscripción entre el 16/09/2025 al 30/09/2025 (ambos inclusives).BOLSA DE TRABAJO PARA EL PUESTO DE REDACTOR/A PARA CANAL MÁLAGA RTVLa Empresa Municipal de Gestión de Medios de Comunicación de Málaga, S.A. (CANAL MÁLAGA RTV) es una sociedad anónima de capital íntegramente municipal cuyo objeto social consiste en la gestión directa de los medios de comunicación, de titularidad municipal, en concreto la radio y televisión municipal y cualquier otro medio de comunicación que pueda determinarse en su momento por los órganos correspondientes de la Corporación, ya sean de tecnología conocida o de tecnologías que puedan generarse en el futuro, así como la gestión de los servicios de telecomunicación aparejados al desarrollo de estas actividades.Para la cobertura con carácter temporal o indefinido de necesidades de personal, CANAL MÁLAGA RTV realiza esta convocatoria que se regirá por los siguientes principios:Igualdad, mérito y capacidad.Publicidad y transparencia.Imparcialidad y profesionalidad de las personas que componen los órganos del proceso de selección.Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar.La contratación temporal de esta bolsa de empleo podrá devenir en una contratación indefinida de la empresa y permitirá cubrir las necesidades futuras de personal hasta la formación de la próxima bolsa de empleo. Esta bolsa podrá cubrir puestos de similares características en formación, competencias y habilidades en otros ámbitos de la empresa.La bolsa de empleo constituida anula las bolsas anteriores y estará vigente hasta la formación de las siguientes bolsas de trabajo.Retribuciones.Según el I Convenio Colectivo Regional para las empresas de comunicación del Sector de la Radio y Televisión Local en Andalucía de aplicación en Canal Málaga RTV, el sueldo bruto anual es de 23.321,16? (incluidas pagas extras) para el año completo y a jornada completa.Condiciones de trabajo: Jornada semanal de 37 horas de trabajo.Funciones principales que debe realizar, de manera enunciativa y no excluyente: La persona seleccionada realizará entre otras las siguientes tareas:Redacción de contenidosBúsqueda de temas susceptibles de formar parte del programa.Contacto con posibles entrevistados para concertar cita.Preparación de la entrevista.Acompañar la entrevista de material gráfico a modo de apoyo.Elaboración e impresión del guion.Presentación de contenidos.Preparar la escaleta del programa Apertura de la escaleta.Realización de cronograma.Establecer calendarios de grabaciones.Ejecutar grabaciones.Crear colas, imágenes del día, recursos para entrevista, VTR internet, VTR para entrevistas, agenda, recursos para directos, cierre.Montar y subir a escaleta todo el contenido audiovisual necesario.Diseño de programasAnálisis y búsqueda de fuentes de información.Recogida de información de las diferentes fuentes para nutrir de contenido el programa.Revisión de otros medios para recabar mayor información.Selección y diseño de contenidos y línea editorial del programa.Gestión y realización de entrevistas con invitados o personalidades.Ordenar y revisar el contenido del programa.Coordinación de equiposSeleccionar y repartir el trabajo a realizar entre los equipos disponibles.Detallar a cada equipo el plan de trabajo correspondiente.Elaboración de escaleta.Realizar agenda de previsiones.Asignación de recursos técnicos y humanos a las previsiones.Producción del material del programaElaboración del guion técnico y de contenidos,Descarga y edición de materiales que apoyen algunas de las entrevistas o secciones de emisión, así como la elección de algunas de las músicas que ilustran y acompañen a los contenidos.Preparación de materiales al objeto de generar un archivo de contenidos para un posterior uso en redifusiones, o por el grado de interés de la información que contiene la entrevista en cuestión archivada.Planificar las grabaciones de invitados.Presentación del programa.Selección de temas y contenidos y gestión del desarrollo de los mismos.Redacción y edición de videos para programas.Revisión de contenidosSupervisión y control de las redes sociales.Revisión de las ediciones de los programas.Revisión y seguimiento de los contenidos de los programas.Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras funciones inherentes al puesto de trabajo.Requisitos que habrán de poseer los candidatos:a) Ser español/a o nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o cónyuge de español o cónyuge de nacional de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, o bien persona incluida en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Aquellos aspirantes que no tengan la nacionalidad española deberán reunir los requisitos establecidos en la Ley orgánica 4/2000 de 11 de enero, y acreditar un conocimiento adecuado del castellano mediante el sistema que pueda determinar el Comité de selección.b) Estar en posesión de la titulación de Licenciatura o Grado en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual.c) No padecer enfermedad que impida el desempeño de las correspondientes funciones.d) No haber sido separado/a o despedido/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública.e) Ser mayor de edad y no haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación.f) Experiencia mínima demostrable de al menos 2 años en puestos de redactor en televisiones locales, autonómicas o nacionales.i) Manejo de los programas de edición Sony Vegas, Estructure, CapCut y Adobe Photoshop.j) Manejo de redes sociales.Proceso de selección:Consistirá en:Entrevista personal.Prueba de conocimientos general sobre diversos temas de la provincia de Málaga.Prueba técnica con alguno de los programas indicados en los requisitos.Existirá un Comité Asesor de Selección, formado por las siguientes personas:Director-Gerente de la sociedad.Director de Contenidos.Responsable del área de realización.Responsable del departamento económico-financiero.Representante de los trabajadores de la sociedad.