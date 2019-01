Medios de todo el mundo se hacen eco de la operación de rescate de Julen El diario francés 'Le Matin' destaca que «el hecho tiene a España en suspense». / SUR En Australia hablan de «desesperación»; en Francia, de «un país en vilo». «Iba a ser una agradable salida familiar» y terminó siendo una «pesadilla», destaca el alemán 'Bild' SUR Málaga Martes, 15 enero 2019, 21:23

La tarea de rescate de Julen, el pequeño caído por un pozo de más de 100 metros de profundidad en Totalán, no cesa. Numerosos efectivos de diversa índole continúan en una búsqueda que supera ya va por el tercer día. La noticia que mantiene en suspense a todo el país también tiene su repercusión más allá de sus fronteras, ya que medios de distintas partes del mundo se hacen eco del suceso.

Televisiones como la 'BBC' o la 'CNN' informan sobre la opción de realizar un túnel lateral; como también indican los diarios 'TheWashington Post' y 'The New York Times'.

Por su parte, 'Sky News', televisión británica, y 'Globo', de Brasil, hablan de «unos padres devastados» que «están siendo atendidos por un equipo de psicólogos» ante la magnitud del suceso.

«Un país en suspense»

Así lo califica el diario francés 'Le Matin', quien añade el calificativo «horrible», al tiempo que se hace eco de la bolsa de chucherías encontrada en el pozo.

El también francés 'Le Figaro' habla de la «esperanza por encontrar al niño vivo» en lo que denomina «una carrera a contrarreloj» y «una operación compleja». Así lo ve también el diario alemán 'Br24', de la región de Baviera, que señala el «dramatismo» de esta operación de rescate. En los mismos términos se expresa 'Polsat News', de Polonia, que califica de «trágico»

Por su parte, el 'Bild', diario más leído de Europa, habla de que «iba a ser una agradable salida familiar

Informando también desde China y Australia

El diario chino '52Hrtt' señala se trata de un rescate «muy difícil», tal y como destacan también en 'News.com', medio australiano, que alude a «una búsqueda desesperada». «Gritó al caer, pero no se ha vuelto a saber de él desde entonces», señala.