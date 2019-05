Mariana Clar: «Los ciudadanos somos los que decidimos el futuro del país» Mariana Clar, con el resguardo de haber votado, en Friburgo / SUR Esta española nacida en Argentina ha votado desde Suiza porque se encuentra comprometida con el futuro del país JUAN SOTO Málaga Domingo, 26 mayo 2019, 17:28

Argentina de nacimiento, española de corazón y suiza por trabajo, Mariana Clar no ha dudado en votar en estas elecciones municipales pese a encontrarse a 2.000 kilómetros de su Málaga querida. Nacida en Puan (Argentina) hace 41 años, Mariana se nacionalizó española tras vivir en la Costa durante una década. Hace ahora cuatro años tuvo que trasladarse hasta el Friburgo suizo pero no ha perdido el contacto con la que considera su casa. «En este momento me siento afectivamente muy vinculada a España y por eso voto allí».

En esta importante decisión destaca que Málaga le ha dado numerosos amigos, «mi familia del corazón» y «lo más hermoso que me puede dar un sitio en el mundo: que naciera mi hija ahí, y ese ya es motivo más que suficiente como para comprometerme con el futuro ahí». Aunque viva tan alejada de España, considera que todas las personas deberían votar porque «estoy convencida de que los ciudadanos somos los que decidimos el futuro de un país y lo hacemos a través del voto, que es un compromiso, un derecho y una obligación».

En su caso particular asegura seguir en contacto con la realidad del país a través de las noticias y de los medios de comunicación y afirma haber tomado la decisión de votar al contar con las herramientas necesarias para ello. «La importancia de votar es elegir a quien te representa. Ya que pagamos nuestros impuestos, queremos políticos que nos representen y que velen por nuestro bienestar común, y no sólo para los que viven allí sino para los extranjeros que vamos allí y que nos hemos sacado la nacionalidad».

En su caso ha votado a distancia a través del consulado en Suiza y agradece las facilidades que ha tenido para ejercer el derecho al voto, ya que tenía la opción incluso a través de la página web. Ella lo hizo por correo postal, aunque lo único que tiene es un resguardo de haber ejercido su derecho al voto. «Espero que sirva para algo».