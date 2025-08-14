Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El pozo Perales 3, polígono de Santa Teresa, es el de mayor entidad. Migue Fernández
Este mes podría suministrar ya

Málaga ultima las pruebas para suministrar agua desde el gran 'pantano' subterráneo

El sistema de pozos del Bajo Guadalhorce, con potencial de más de 800 litros por segundo, empieza a enviar caudales a El Atabal tras una inversión de 16 millones de euros

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:26

Es un proyecto clave en el que han colaborado la Junta de Andalucía en el marco del Plan de Sequía y el Ayuntamiento de Málaga. ... Y ha supuesto recuperar cinco viejos pozos en el Bajo Guadalhorce capaces de suministrar más de 800 litros por segundo a la ciudad. Ese potencial es superior al de un embalse como El Limonero o Casasola llenos. Lógicamente, no se tirará del máximo salvo en situación de emergencia, para no esquilmar el acuífero. En estas semanas, Emasa tiene en pruebas todo el sistema, con sus canalizaciones, bombeos y electricidad.

