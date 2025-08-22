Málaga renovará uno de sus puntos negros de saneamiento: las tuberías bajo el Guadalhorce

Emasa sigue inmersa en obras renovación de infraestructuras existentes. En este caso, hablamos de una zona sensible desde el punto de vista ambiental y por ... tratarse del entronque con la depuradora del Guadalhorce. La creciente presión demográfica en la prolongación del Paseo de Poniente y alrededores justifica aún más si cabe la actuación. Así, la empresa acaba de sacar a concurso una obra que supera los 4 millones de euros para renovar los colectores de saneamiento.

La llegada a la EDAR del Guadalhorce se produce desde la estación de bombeo (EBAR) de Sacaba hasta la EDAR a través de tres conducciones e impulsiones. Lo característico de ellas es que discurren en parte por el lecho del río Guadalhorce. Y esto genera importantes problemas en el mantenimiento y la explotación del sistema. Son tuberías paralelas.

Ahora mismo originan importantes problemas de funcionamiento, con múltiples roturas. Están obsoletas en muchos tramos. Las reparaciones se suceden y los costes de mantenimiento se multiplican.

Las obras que salen a licitación corresponden a la segunda fase del proyecto. La primera abarcaba el tramo interior en la EDAR Guadalhorce y conexión aguas abajo. Esta segunda, atañe a la reparación de las aludidas tres tuberías, cada una de 2.296 metros (231 de ellos discurren por el interior de la propia planta depuradora). El presupuesto con el IVA incluido ronda los 4,9 millones de euros y el plazo total es de 5 meses en esta fase (9 en total).

Método constructivo

El método de obra será el de una única zanja a cielo abierto. Serán tres nuevas conducciones aprovechando la mota de la margen izquierda del río, del que se alejarán más que las existentes. Dos de los tubos tendrán 1,1 metros de diámetro y el restante, 0,9. Además, para su explotación, se gana en facilidad de acceso.

Hay un punto singular en las nuevas tuberías, bajo el puente de la MA-21. El proyecto se coordina por ello con la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Secretaría de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, responsable en parte de rematar las actuaciones de defensa contra las inundaciones en el curso final del Guadalhorce. De hecho, este puente, el de la Azucarera, va a ver ampliados sus vanos para dejar pasar mayores caudales. El proyecto está en la última fase de redacción tras haberse ampliado los plazos. Corre a cargo del Ayuntamiento, que reforzará su estructura. Ya luego ha de ser el Ministerio de Transición Ecológica quien acometa las obras de ampliación de vanos y eliminación de otros obstáculos en el cauce por un importe estimado de 36 millones de euros.