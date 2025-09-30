El pleno del desalojo en Málaga: «Un circo» para la derecha y «antidemocrático» para izquierda

La resaca del pleno del desalojo, el pasado jueves, sigue martilleando en los pasillos de la Casona, donde no se habla de otra cosa. Lo ... cierto es que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, al menos en los últimos trece años, no había desalojado a toda la sillería, aunque sí había expulsado de forma puntual a diferentes ciudadanos, que intervenían y gritaban a destiempo, sin tener el uso de la palabra. Sin ir más lejos, en el pleno de la limpieza, del pasado mes de julio, que se hizo viral, en el que más de una decena de asistentes tuvieron que abandonar la sesión tras un griterío descomunal. Esto provocó que tanto la oposición, como el PP, y más tarde, el propio regidor, subieran reels (vídeos) a sus redes sociales explicando de una parte, y de otra, lo ocurrido.

El primer pleno del curso político, el de septiembre, la vuelta al cole, se quedaba con la sillería vacía por orden de De la Torre que desalojaba la sesión en su integridad, cuando se debatía la iniciativa popular para reclamar responsabilidades al Gobierno y al Ministerio de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato. «Usted acaba de demostrar, señora Morillas, que las mujeres no le importan. Quizás le importan más los sillones que tienen ustedes a costa de la sangre derramada de las víctimas de violencia de género», que afirmaba la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez. En ese momento, empezaban los gritos en contra del público presente, y Gómez le pedía al regidor que pusiera orden en la sala. De la Torre pedía silencio, le increpaban, y entonces levantaba la sesión y «despejaba» la sala.

El recuerdo del pleno de julio parecía darle alas al alcalde presidente para desalojar con una inusual rapidez cuando habitualmente había sido más paciente. Miraba a su bancada, hacía el gesto de 'puerta', y lo llevaba a cabo. La oposición de izquierdas, el PSOE y Con Málaga, llevan dando guerra en las redes sociales desde el pasado jueves definiendo esta postura de «antidemocrática», lo que reiteraban este lunes, y la derecha, el PP y Vox, consideran que el pleno se está convirtiendo en «un circo» o que «actúan los palmeros de la izquierda», y que hay que poner orden.

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, explicaba que la frase de marras la dijo en el fragor del debate, pero que es cierto que a ella no es la primera vez que la llaman «fascista, xenófoba, homófoba o partido inhumano y nadie se rasga las vestiduras», y que si se trata de que haya libertad de expresión, que ella puede expresar sus ideas como lo hacen los demás. Entiende que De la Torre debe desalojar siempre que el pleno sea ingobernable y se interrumpa desde la sillería.

Para la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, «la oposición quería repetir el espectáculo bochornoso del pleno de julio. Un espectáculo que no está a la altura de esta ciudad , y menos a la altura de los malagueños a los que representamos, que parece que a la oposición se le olvida», indicando que el alcalde es muy flexible con la participación y siempre lo ha sido, más allá de lo que exige el reglamento, ya que deja participar a ciudadanos a título particular (lo que no recoge el reglamento) y que lo que no van a permitir es que «la oposición articule sus performances y sus circos».

El portavoz socialista, Dani Pérez, se mostraba molesto por lo ocurrido, y este lunes le escribía una misiva a De la Torre y le afeaba que decidiera «desalojar de manera global a todas las personas asistentes en la tribuna del público», una medida que considera «desproporcionada, injustificada y que vulnera el derecho a la ciudadanía a presenciar los debates públicos de esta Corporación». Además, le exige saber cómo se está redactando el borrador de la reforma del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), y que lo remita a los grupos de la oposición.

Para la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, a quien Gómez se refería, «el desalojo ya estaba preparado por el PP» y así se evitaban tener que oír a los ciudadanos quejándose de otras cuestiones, entre ellos los que se movilizaban a favor de Palestina «ante las declaraciones bochornosas del alcalde, que no condena el genocidio como ya lo hace el presidente andaluz, de su partido, Juanma Moreno». A juicio de Morillas, De la Torre va a hacía una «deriva autoritaria, con la puerta del pleno cerrada».

Para la próxima sesión ya hay amenazas a viva voz de que algunos quieren llenarla... y puede que lo que se tercie. Se trataría de distinguir entre unos y otros, ya que desalojar el pleno todos los meses daría una imagen pésima. El Ayuntamiento es la casa de todos los malagueños; eso no se le puede olvidar a nadie. Los que no se porten como exige la institución, fuera, pero esta medida debe ponderarse para no discriminar a nadie.

Quejas. Los conductores del bus turístico se manifiestan

Más de una veintena de conductores del bus turístico se han manifestado esta lunes por las calles de Málaga, desde la Alameda de Colón hasta el Parque, donde han denunciado que la empresa, que tiene adjudicado el servicio porque «incumple el convenio colectivo que se implantó en la provincia en mayo de 2025», como subrayaba el delegado de UGT, Emilio Zalabardo. Este representante indicaba que los trabajadores «sufren estrés y ansiedad» porque les han puesto «vigilantes de seguridad» durante el desarrollo de su trabajo, y que hay malas críticas por el servicio en las diferentes redes sociales y plataformas, como subrayaba pidiendo que el equipo de gobierno del PP retome las riendas del servicio.

PSOE y Con Málaga. Critican «caos» en la Comic Con Málaga y fuerzan el consejo de Promálaga

El portavoz socialista, Dani Pérez, y la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, fuerzan la convocatoria de un consejo de la sociedad municipal Promálaga «tras el caos de la Comic Con Málaga en el Palacio de Ferias», como han indicado.

Pérez ha explicado que «lo que debía ser una gran cita cultural e internacional para proyectar a Málaga en el mapa de la cultura pop ha terminado convertido »en un bochorno de repercusión nacional e incluso internacional«, donde »cientos de asistentes han denunciado la mala organización, quedándose en la calle pese a haber pagado su entrada«, y Morillas, que »no se puede seguir apostando por grandes escaparates a golpe de talonario mientras se descuida la experiencia de los usuarios y la credibilidad de Málaga como sede de congresos«.