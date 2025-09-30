Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los conductores del bus turístico, de manifestación, en el Parque. P. R. Q.
La Casona del Parque

El pleno del desalojo en Málaga: «Un circo» para la derecha y «antidemocrático» para izquierda

PP y Vox consideran que la sesión no puede ser una «performance» de «palmeros de la izquierda» y el PSOE y Con Málaga, que se vulneran derechos de participación de los ciudadanos. Dani Pérez le manda un escrito al alcalde

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:04

La resaca del pleno del desalojo, el pasado jueves, sigue martilleando en los pasillos de la Casona, donde no se habla de otra cosa. Lo ... cierto es que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, al menos en los últimos trece años, no había desalojado a toda la sillería, aunque sí había expulsado de forma puntual a diferentes ciudadanos, que intervenían y gritaban a destiempo, sin tener el uso de la palabra. Sin ir más lejos, en el pleno de la limpieza, del pasado mes de julio, que se hizo viral, en el que más de una decena de asistentes tuvieron que abandonar la sesión tras un griterío descomunal. Esto provocó que tanto la oposición, como el PP, y más tarde, el propio regidor, subieran reels (vídeos) a sus redes sociales explicando de una parte, y de otra, lo ocurrido.

