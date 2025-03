Toni Morillas protesta: «El PP nos roba nuestros derechos democráticos»

Pilar R. Quirós Málaga Martes, 25 de marzo 2025, 00:09 Comenta Compartir

El asunto llegaba por vía de urgencia a la pasada comisión de Economía. Debía aprobarse la urgencia y debía verse el asunto, y no era ... otro que el Ayuntamiento de Málaga inadmitía de nuevo las alegaciones de Con Málaga al presupuesto 2025. El tema de fondo, que ni siquiera se llegó a debatir porque no se admitían a trámite las alegaciones, es que la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, entiende que el Ayuntamiento de Málaga se descapitaliza vendiendo el patrimonio del suelo municipal y no lo dedica a lo que exige la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Por estos motivos, este grupo municipal alegaba contra los presupuestos municipales porque entendían que «incumple» la legislación urbanística andaluza porque no destina el dinero de la venta de suelo a la construcción de viviendas protegidas sino que lo usa para dar subvenciones nominativas (a dedo) deportivas o para otras cuestiones, por lo que, a su juicio, incumplen la LISTA, que delimita las actuaciones a la adquisición de suelo destinado a viviendas protegidas y su construcción y a soluciones habitacionales urgentes y otros usos de interés social. «Con la emergencia habitacional que hay en Málaga que vendan el suelo municipal para dar subvenciones deportivas es un asunto muy grave, máxime cuando el precio de la vivienda ha subido en Málaga un 24% y el esfuerzo de las familias a la vivienda ha subido hasta el 74% y es insostenible», que explica Morillas este lunes. «El PP nos roba nuestros derechos democráticos», añadía. Como en primera instancia no se admitieron las alegaciones al presupuesto municipal porque entendían que Con Málaga no estaba legitimado y ya había presentado enmiendas, presentaron un recurso de reposición, que se trató en la pasada comisión de Economía, en la que el debate entre el concejal del ramo, Carlos Conde, y Toni Morillas fue lo que se dice a cara de perro. Morillas, que había presentado un recurso de reposición aportando jurisprudencia del Supremo acerca de la legitimidad de un grupo municipal para presentar alegaciones, además de su derecho a presentar enmiendas, no dudó en decir que la decisión del Ayuntamiento era «un atropello, que conculca nuestros derechos políticos como oposición», subrayó al tiempo que dijo que es «inaudito» que no se admitan alegaciones al presupuesto cuando, precisamente, el área de Urbanismo les había admitido las alegaciones a la modificación del PGOU para declarar 43 zonas saturadas de viviendas turísticas en la ciudad de Málaga. «Y yo le pregunto, señor Conde, ¿cuál es el criterio? Nosotros lo que advertimos es una profunda discrecionalidad cuando podemos alegar en las ordenanzas municipales y al PGOU y no a los presupuestos. Hay jurisprudencia que nos reconoce la legitimidad, y ustedes también lo hacen cuando admiten nuestras alegaciones en otros asuntos», indicó al tiempo que criticaba que el plazo de enmiendas en el Ayuntamiento de Málaga es «extraordinariamente limitado» y que hay centenares de páginas de las cuentas municipales que estudiar. El concejal de Economía, Carlos Conde, fundamentó la inadmisión en un antecedente de 2018, y en la actualidad a informes del jefe del servicio de Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo, de los jefes del servicio del área Económica y de Presupuestos, del interventor general y de la secretaria general del pleno así como de jurisprudencia del Supremo. «No hay una cuestión de oportunidad, es una cuestión de legalidad», indicaba el popular, que no entraba, por otra parte, en por qué les admitían las alegaciones al PGOU y no a los presupuestos. Y cuando Morillas le pedía que entrase en la cuestión de fondo, le indicaba que «no ha lugar», y subrayaba que desconocía qué se hacía en la Gerencia de Urbanismo, «no compete a esta comisión». Morillas, que sigue sin estar satisfecha con este proceder, estudia, con asesoramiento jurídico, la nulidad de pleno derecho en lo referente a la venta del patrimonio para ayudas deportivas, que no es lo que propugna la LISTA, pero sin afectar a los presupuestos municipales, así como la vía de un contencioso-administrativo, al que le invitó Conde en la propia comisión. Ampliar En la imagen, en el centro, Yolanda Gómez, y en la derecha, Antonio Alcázar. Vox critica «el hachazo» del PP a las ayudas a las bandas de música El grupo municipal Vox ha criticado con vehemencia «el hachazo» que el equipo de gobierno del PP le ha dado a las ayudas a las bandas de música de la Semana Santa, de tal forma que han pedido que se restablezcan y que vuelvan a aparecer en las cuentas anuales los 50.000 euros de las subvenciones que han eliminado en vez de un patrocinio de 12.000 euros. La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, explicaba: «Estamos aquí para decirle al PP que no vamos a permitir que se siga perdiendo tradiciones que hacen única a Málaga. Nuestra semana mayor no es sólo tradición, es identidad, historia y es un importante motor económico para la ciudad», indicaba, añadiendo que «el trato que se les da a las bandas de música es, sencillamente, una vergüenza». Criticaba que, mientras que en Sevilla hay ayudas de 75.000 euros a las bandas de música de Semana Santa, en Valencia, 133.000 euros, o incluso en Huelva, 40.000, «en Málaga no se ayude mantener las tradiciones», señaló.

