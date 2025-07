Málaga activa un sistema para facilitar administradores a comunidades de vecinos con escasos recursos económicos

Jesús Hinojosa Málaga Lunes, 14 de julio 2025, 13:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla han rubricado este lunes un acuerdo para poner en marcha la figura del administrador de comunidades de propietarios de oficio. El objetivo de esta medida es facilitar la constitución de comunidades de vecinos en edificios habitados por familias con escasos recursos económicos que, de este modo, tendrán la posibilidad de contar con un administrador que se haga cargo de la gestión de los inmuebles, y de tramitar la solicitud de subvenciones, como las que concede la Oficina de Rehabilitación Urbana del Instituto Municipal de la Vivienda.

Mediante este acuerdo, se va a crear una bolsa de administradores de fincas que podrán ser contratados por las comunidades de propietarios durante cuatro años. El primer año, la contratación del administrador para la creación de la comunidad será gratuita para los vecinos. El segundo año, las comunidades tendrán que abonar el 25% de los honorarios de este profesional; el tercer año, deberían pagar el 50%; y el cuarto año, el 75%.

Para financiar estos gastos, el Ayuntamiento entregará al Colegio de Administradores de Fincas una subvención directa de 250.000 euros. A su vez, esta entidad creará una bolsa de profesionales interesados en ofrecer sus servicios a las comunidades que soliciten este servicio a través de las juntas municipales de distrito, que serán las que valorarán si pueden acceder o no a esta prestación en función de su «vulnerabilidad» social. Además, serán requisitos para optar a estas ayudas no haber sido beneficiarios de subvenciones similares y que los edificios tengan una antigüedad superior a 25 años.

Mejora de la convivencia

El alcalde, Francisco de la Torre, ha resaltado que esta medida, impulsada por el equipo del área de Vivienda que dirige el concejal Francisco Pomares, no está destinada únicamente a barriadas de viviendas de protección oficial, y ha confiado en que servirá para mejorar la convivencia entre los vecinos. Por su parte, Manuel Jiménez Caro, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, ha explicado que, para seleccionar a los colegiados que entrarán a formar parte de este servicio, se aplicará un sistema de valoración sobre su experiencia y su formación. Además, se les pedirá que, cada tres meses, presenten documentación que avale las gestiones que han realizado para la comunidad que les tenga contratados.

Jiménez Caro ha estimado que serán entre 35 y 50 las comunidades de vecinos que podrán beneficiarse de esta iniciativa. «Va a depender del tamaño de las comunidades. En La Palmilla, por ejemplo, hay bloques de 52 viviendas, pero hay muchos edificios de 20, por lo que los honorarios no serán los mismos», ha apuntado. No obstante, ha señalado que una de las zonas de la capital que podría beneficiarse de esta medida en primera instancia es el distrito de Ciudad Jardín, donde se encuentra la barriada de Las Flores, en la que buena parte de sus 75 bloques no disponen de comunidad de propietarios o se encuentran inactivas.