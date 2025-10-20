Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Instalaciones de la sala de estudio en el número 5 de la avenida Ingeniero José María Garnica. Salvador Salas

Málaga abre una quinta sala de estudio en un edificio junto a la Gerencia de Urbanismo

Las instalaciones ofrecen un centenar de plazas y abrirán de nueve de la mañana a nueve de la noche de lunes a viernes y hasta las tres de la tarde en fines de semana y festivos

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:08

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en funcionamiento una quinta sala de estudio dentro del plan que inició hace unos años para habilitar este tipo ... de espacios para estudiantes y opositores en edificios municipales. En este caso, se trata de una sala habilitada en los bajos de una promoción de VPO ubicada en el número 5 de la avenida Ingeniero José María Garnica, junto a la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Con una inversión de 695.599 euros por parte del Instituto Municipal de la Vivienda, se ha realizado un espacio con capacidad para albergar casi un centenar de estudiantes.

