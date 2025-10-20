Málaga abre una quinta sala de estudio en un edificio junto a la Gerencia de Urbanismo

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en funcionamiento una quinta sala de estudio dentro del plan que inició hace unos años para habilitar este tipo ... de espacios para estudiantes y opositores en edificios municipales. En este caso, se trata de una sala habilitada en los bajos de una promoción de VPO ubicada en el número 5 de la avenida Ingeniero José María Garnica, junto a la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Con una inversión de 695.599 euros por parte del Instituto Municipal de la Vivienda, se ha realizado un espacio con capacidad para albergar casi un centenar de estudiantes.

En concreto, se ofrecen 68 puestos para estudiantes, 14 de concentración, tres cabinas de aislamiento y 11 plazas en una zona de descanso silencioso. El alcalde, Francisco de la Torre, acompañado por los concejales delegados de Educación y Vivienda, María Paz Flores y Francisco Pomares, respectivamente, ha visitado este lunes esta nueva sala. «Estamos muy contentos, muy orgullosos de que esta sala de estudio se incorpore a las otras cuatro que ya existen», ha manifestado el regidor, quien ha destacado que esta es la de mayor tamaño y que «vendrán algunas más».

Ampliar Francisco Pomares, Francisco de la Torre, María Paz Flores y José María López Cerezo. Salvador Salas

Esta nueva sala de estudio de uso gratuito abrirá de nueve de la mañana a nueve de la noche, de lunes a viernes, y de nueve de la mañana a tres de la tarde, en fines de semana y festivos. Las reservas de plazas se realizan mediante un cógido QR que se facilita en la web de Educación del Ayuntamiento. El alta previa como usuario se pue hacer en la propia sala de estudios, además de telemáticamente, o de manera presencial en el Área de Educación del Consistorio.

Las obras salas de estudio municipales son:

- En la estación de autobuses de Málaga, con horario de 8.30 a 23.00 horas de lunes a domingo y con aforo máximo de 40 personas.

- Polo Nacional de Contenidos Digitales, con horario nocturno de 21 a 7 horas, previa inscripción, y un máximo de 20 plazas.

- La Caja Blanca, con horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, con 20 puestos habilitados.

- Calle Chaves, 5, con horario de 16.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes y 36 plazas disponibles.