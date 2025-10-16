Lola, la agente de voz de IA que controla a los enfermos de EPOC de Málaga en sus hogares

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado a muchos sectores para revolucionarlos y la medicina no podía ser menos. Si ya se estudia, por parte del ... Ministerio de Sanidad, la inclusión de auxiliares de IA que transcribirá las conversaciones entre médicos de familia y pacientes y generará, luego, el preceptivo informe, ahora quince centros de salud del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce participan en el proyecto PrevAIR, destinado a reforzar el seguimiento y la atención a pacientes con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) con la ayuda de herramientas de IA conversacional. Así, se incorpora una agende virtual llamada LOLA que atiende y sigue a los enfermos en sus propias casas, una iniciativa a la que se han sumado estos ambulatorios, de manera que es la primera vez que se implementa en centros de Atención Primaria de la provincia.

En total, son tres mil pacientes del distrito sanitario los que participan en el proyecto, que tiene como objetivo analizar la efectividad del uso de la IA en la disminución de hospitalizaciones debidas al EPOC.

Evita molestias

La iniciativa la impulsa la compañía biofarmacéutica GSK y la agente de voz ha sido desarrollada por la compañía especializada en tecnología para el sector sociosanitario Tucuvi. Así, LOLA permite realizar un seguimiento personalizado y continuo a los pacientes desde sus hogares, sin necesidad de visitas presenciales, evitando las molestias aparejadas al desplazamiento del ambulatorio, ya que el afectado no debe a hacer frente a largas esperas y colas.

El agente tiene una voz de apariencia humana y conversa con el paciente, haciéndole preguntas sobre su estado, el cumplimiento de la medicación o la comprobación de varios parámetros. El cuestionario que usa LOLA ha sido elaborado por neumólogos del Regional y del Clínico.

La tecnología como herramienta clave para complementar el trabajo de los sanitarios en Málaga

La tecnología aplicada puede facilitar la monitorización remota, la detección temprana de signos de alarma y la intervención precoz por parte de los profesionales sanitarios, con lo que servirá para complementar el trabajo de los profesionales sanitarios, contribuyendo a mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento de la enfermedad, explica la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga.

El proyecto PrevAIR de GSK se centra en mejorar la salud respiratoria y abordar enfermedades como el asma y la EPOC priorizando un modelo más humano, eficiente y sostenible. Mediante la integración de soluciones digitales en Atención Primaria se intenta optimizar recursos asistenciales al tiempo que se fortalece el vínculo entre el sistema de salud y los pacientes, asegura la Junta de Andalucía.