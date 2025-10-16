Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una médica de familia atiende a una paciente de forma telemática. SUR

Lola, la agente de voz de IA que controla a los enfermos de EPOC de Málaga en sus hogares

El programa, en el que participan 15 centros de salud, realiza un cuestionario a los enfermos y detecta de forma temprana los signos de alerta

José Antonio Sau

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:48

Comenta

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado a muchos sectores para revolucionarlos y la medicina no podía ser menos. Si ya se estudia, por parte del ... Ministerio de Sanidad, la inclusión de auxiliares de IA que transcribirá las conversaciones entre médicos de familia y pacientes y generará, luego, el preceptivo informe, ahora quince centros de salud del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce participan en el proyecto PrevAIR, destinado a reforzar el seguimiento y la atención a pacientes con la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) con la ayuda de herramientas de IA conversacional. Así, se incorpora una agende virtual llamada LOLA que atiende y sigue a los enfermos en sus propias casas, una iniciativa a la que se han sumado estos ambulatorios, de manera que es la primera vez que se implementa en centros de Atención Primaria de la provincia.

