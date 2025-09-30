Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los intervalos de cielos nubosos serán constantes en Málaga. Marilú Báez

¿Lloverá este martes en Málaga?

Aemet prevé un aumento de las temperaturas a mediados de semana

Isabel Méndez
Ignacio Lillo

Isabel Méndez e Ignacio Lillo

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:07

La borrasca extratropical 'Gabrielle' volverá a poner este aviso en martes a las zonas de Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana, donde se esperan precipitaciones ... máximas de 140 litros por metro cuadrado. En Málaga, los paraguas podrían ser necesarios, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos de cielos nubosos, sin descartar que se produzcan chubascos débiles y ocasionales, que serán más probables e intensos en las zonas de sierras por la tarde. En la capital, Meteorología sitúa en un 75% la probabilidad de lluvias por la mañana, hasta las 12 horas, para descender al 40% hasta las seis de la tarde y desaparecer a partir de entonces.

