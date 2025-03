Las lluvias empeoran la situación del Arroyo de la calle Portugal

Emilio Morales Málaga Miércoles, 26 de marzo 2025, 00:06 Comenta Compartir

A comienzos de febrero los vecinos de la calle Portugal se ponían en contacto con SUR de manera desesperada al no recibir ayuda de las administraciones: «Somos un conjunto de vecinos de viviendas situadas en la calle Portugal. Nuestras traseras de las viviendas dan a un pequeño arroyo. Este arroyo no se ha desbrozado o podado nunca. Tenemos palmeras que no han recibido poda desde que nacieron, tenemos cañas que se secan y caen al cauce y nos generan problemas de ratas y plagas de mosquitos debido al estancamiento puntual de aguas» comentaba M. M, lectora habitual y propietaria de una de las viviendas.

Tras la primera publicación, se solucionaron algunos problemas menores, no obstante, las fuertes lluvias han evidenciado que no se ha hecho lo suficiente: «Se nos han caído ya dos muros de nuestras casas de contención porque el río cada vez está más pegado a las viviendas. Necesitamos soluciones urgentes. El río ha crecido porque por otro lado está lleno de brozas. Ahora no puede entrar maquinaria al río porque todo está asalvajado. Al final van a pagar los vecinos que no tienen culpa del estado del arroyo» explica otra vecina que volvía a ponerse en contacto con esta sección.

«Hemos hecho investigación y trasladado esta solicitud desesperada de limpieza a distintos organismos; La Junta de Andalucía, Parques y Jardines, y Distrito Este, pero todos nos derivan a Servicios Operativos Centrales». ¿Quién se encarga de esto?

