Limpieza y desbroce a fondo en el río Guadalmedina para preparar el cauce para posibles trombas en Málaga

Este miércoles las excavadoras se empleaban a fondo en el lecho del Guadalmedina, desprendido en su tramo medio urbano de broza y basura ante la ... curiosidad de los viandantes que transitaban por el puente de Armiñán. Aguas abajo, el cauce quedaba convertido en una inmensa pista de tierra. Se trata de facilitar el paso del agua en caso de avenida, ahora que se acerca el otoño y, con él, se multiplica el riesgo de danas y gotas frías, máxime con la elevada evaporación debida al incremento de las temperaturas marinas.

Son trabajos que se enmarcan en el plan ordinario de conservación de cauces que emprende la Concejalía de Servicios Operativos, dirigida por Teresa Porras. Los trabajos en el río se prolongarán toda la semana, según fuentes municipales.

En este sentido, el Ayuntamiento, a través de la empresa adjudicataria, Pérez Garrán, viene interviniendo en decenas de cauces de ríos y arroyos desde hace unos meses. La previsión es la de terminar en noviembre. Los puntos y el orden de intervención, según niveles de peligrosidad, parten de una decisión técnica, concretamente de Protección Civil.

Acciones periódicas

Pocas políticas han demostrado ser tan importantes en Málaga como las relativas a la prevención de inundaciones y riadas. En la provincia en general y en la capital, en particular, ha quedado constatada de manera inequívoca la sucesión de periodos extremadamente secos con otros de avenidas y lluvias torrenciales. De hecho, en el último año, la sequía ha dado paso a trenes de borrascas y danas.

El Ayuntamiento ejecutará tareas concretamente en 211 puntos, de acuerdo al documento técnico de ríos y arroyos elaborado por los técnicos mencionados.

El Consistorio destina a estas labores 726.000 euros máximos anuales. Los trabajos que se realizan a través de este contrato de servicio consisten en: recogida de sólidos urbanos (basura, objetos, muebles, electrodomésticos, ropas, telas, enseres, vehículos o partes de los mismos, escombros, etc.); retirada de animales muertos; desbroce y despeje de maleza, eliminación de arbustos, ramas de árboles e incluso árboles; drenajes, rasanteos y retiradas de acumulación de arena o tierras; perfilamiento, acondicionamiento y alzado de laterales o márgenes de ríos y arroyos; reparación de filtros y absorbedores, y eliminación de pequeñas construcciones y/o instalaciones no operativas o en desuso, según indicaciones de Protección Civil u otro organismo competente.

Otros trabajos

Se completan estas tareas con posibles trabajos de rebaje, estabilización, oxigenación, cribado y esponjación en las desembocaduras al mar y en la arena de las playas.

De forma previa a estos trabajos, y para evitar que la flora y fauna protegidas y las colonias de gastos registradas pudieran verse afectadas por estos trabajos de mantenimiento, la entidad Malagueña Forestal, S.L. realiza una inspección previa de todos los puntos en los que se actúa.

La empresa adjudicataria es Hermanos Pérez Garrán, S.L., por un importe máximo total de 2.178.000 euros IVA incluido), y con una duración de 3 años; lo que supone una anualidad máxima de 726.000 euros (IVA incluido).

Durante el pasado año, a través de este plan de limpieza, se actuó en más de 360 puntos de ríos y arroyos dentro de este plan. A los previstos inicialmente en el documento de Protección Civil (303), que sirve como base al plan que se inicia en verano, se sumaron las ubicaciones propuestas por este servicio de prevención (59) tras las fuertes lluvias registradas en la ciudad en octubre y noviembre de 2024.