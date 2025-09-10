Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los trabajos en el Guadalmedina. Migue Fernández

Limpieza y desbroce a fondo en el río Guadalmedina para preparar el cauce para posibles trombas en Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ejecuta, a través de Servicios Operativos, estos trabajos, que se desarrollarán en más de 200 puntos de ríos y arroyos

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:07

Este miércoles las excavadoras se empleaban a fondo en el lecho del Guadalmedina, desprendido en su tramo medio urbano de broza y basura ante la ... curiosidad de los viandantes que transitaban por el puente de Armiñán. Aguas abajo, el cauce quedaba convertido en una inmensa pista de tierra. Se trata de facilitar el paso del agua en caso de avenida, ahora que se acerca el otoño y, con él, se multiplica el riesgo de danas y gotas frías, máxime con la elevada evaporación debida al incremento de las temperaturas marinas.

