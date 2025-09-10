Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aspecto de los terrenos de la zona de El Cuartón, en el centro de Churriana, que se encuentran a medio urbanizar. Salvador Salas

La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios

Cultura aprueba la integración de los restos de un antiguo acueducto en futuras zonas verdes de una parte de los suelos que todavía está sin urbanizar

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:18

La Junta de Andalucía da finalmente vía libre a las obras para completar una nueva urbanización de más de 600 viviendas que lleva años proyectada ... en la zona de Churriana conocida como El Cuartón, el gran vacío existente entre la carretera de Álora y la iglesia de esta barriada. Los reparos puestos inicialmente por la delegación de la Consejería de Cultura respecto a la conservación e integración de los restos de una antigua infraestructura de abastecimiento de agua, el acueducto de la Fuente del Rey, llevaron al Ayuntamiento a dividir en proyecto en dos fases, de forma que pudiera empezar a actuarse en la que no está afectada por estos vestigios protegidos.

