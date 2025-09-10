La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios

La Junta de Andalucía da finalmente vía libre a las obras para completar una nueva urbanización de más de 600 viviendas que lleva años proyectada ... en la zona de Churriana conocida como El Cuartón, el gran vacío existente entre la carretera de Álora y la iglesia de esta barriada. Los reparos puestos inicialmente por la delegación de la Consejería de Cultura respecto a la conservación e integración de los restos de una antigua infraestructura de abastecimiento de agua, el acueducto de la Fuente del Rey, llevaron al Ayuntamiento a dividir en proyecto en dos fases, de forma que pudiera empezar a actuarse en la que no está afectada por estos vestigios protegidos.

Posteriormente, los promotores de la zona, en la que Iberdrola Inmobiliaria es la empresa mayoritaria, iniciaron una modificación del plan de ordenación de la fase sin urbanizar para encajar mejor los restos del citado acueducto, un documento que el pasado mes de julio recibió la aprobación por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta.

Lo que se ha proyectado es intercambiar parcelas en las que estaban previstos edificios por otras que se dejaban como zona ajardinada, de forma que el trazado de los hallazgos arqueológicos coincida con los espacios verdes, en los que van a ser expuestos y puestos en valor. Cultura ha autorizado este intercambio, con la condición de que se lleve a cabo un proyecto de conservación y rehabilitación del canal secundario del acueducto de la Fuente del Rey, «integrándolo en zonas verdes como la mejor forma de permitir su apreciación», y de que se haga un control arqueológico durante el movimiento de tierras de las obras.

Conservación 'in situ'

Asimismo, ha pedido supervisar el proyecto de los trabajos de urbanización que están pendientes, valorados en más de siete millones de euros. La Junta quiere que se conserven 'in situ' el acueducto de la Fuente del Rey, la alcubilla, el canal secundario, una acequia y una alberca, exponiéndolos en las zonas ajardinadas.

De las 630 viviendas previstas en total en el sector de El Cuartón, Iberdrola Inmobiliaria posee parcelas para construir más de cuatrocientas. El resto de fincas están en manos de las sociedades Land Company 2020 y Litfour, y del Ayuntamiento.

Iberdrola ya ha realizado una primera promoción de 73 viviendas, en 12 conjuntos de planta baja más primera y ático, en la parte ya urbanizada, cuyas obras están terminadas a la espera de la entrega de llaves. Asimismo, ha iniciado una segunda de otros 73 pisos, bautizada como El Colibrí, que se encuentra al 15% de ejecución y de la que ya se han vendido el 70% de las viviendas. En este caso, los precios rondan los 315.000 euros más IVA de una vivienda de dos dormitorios, con dos plazas de garaje y trastero, en la primera planta; y los 470.000 euros más IVA de un ático de tres dormitorios. Las de planta baja de dos dormitorios se venden por unos 340.000 euros, y cuentan con una terraza de unos 63 metros cuadrados. Disponen de aire acondicionado y cocina equipada.

Asimismo, Iberdrola Inmobiliaria está tramitando ya ante la Gerencia de Urbanismo la licencia de obras para otra parcela en la que también construirá 73 viviendas, y tiene licencia para poder iniciar, posiblemente el año que viene, otra promoción de 32 pisos.