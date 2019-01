La Junta de Andalucía otorga la última autorización que faltaba para el hotel de Moneo Recreación del hotel desde la calle Atarazanas, con la reproducción de La Mundial al fondo. / SUR La Consejería de Cultura aprueba los sondeos arqueológicos y la licencia queda a expensas de que la promotora abone 6,4 millones de euros JESÚS HINOJOSA Málaga Miércoles, 9 enero 2019, 01:05

La realización del proyecto para regenerar la zona de Hoyo de Esparteros con un hotel que lleva la firma del arquitecto Rafael Moneo está más que nunca pendiente de que su promotora, la unión temporal de empresas Braser II, abone la deuda que mantiene con las arcas municipales desde hace cuatro años en función del convenio asociado a esta operación urbanística. Con el rechazo de los grupos municipales de izquierda, PP y Ciudadanos aprobaron el último día del mes de julio del año pasado la licencia de obras para esta actuación, condicionada eso sí al cumplimiento de una serie de cuestiones entre las que se encontraba un permiso de la delegación provincial de la Consejería de Cultura para los sondeos y la vigilancia arqueológica que se debe llevar a cabo en estos suelos durante la realización de los trabajos, que incluyen un aparcamiento para 220 plazas repartidas en tres sótanos.

Según ha podido confirmar este periódico, esa autorización de Cultura de la Junta ya ha sido recabada por la promotora, por lo que solo le resta para poder obtener la expedición del permiso de obras el pago del dinero que el Ayuntamiento le reclama por vía de apremio desde el mes de febrero de 2015. Se trata de unos 6,4 millones de euros en los que están incluidos una cantidad inicial de 4,8 millones recogida en el convenio urbanístico, más los intereses por el retraso en el pago y un recargo de casi un millón de euros por no pagar en plazo. La promotora ha recurrido el pago de ese recargo en los tribunales, pero un informe de la Intervención municipal considera que no puede eludirlo porque no se dan las condiciones para ello, salvo que los tribunales resuelvan otra cosa.

Así, el desbloqueo definitivo del proyecto del conocido como hotel de Moneo depende ya de que Braser II cumpla sus obligaciones económicas con el Ayuntamiento. Para ello, en el permiso de obras aprobado por el consejo de Urbanismo se le dio un plazo expreso de seis meses que, según la información recabada por este periódico, expira a finales de marzo, ya que la notificación de la aprobación de la licencia no llegó oficialmente a la promotora hasta principios de octubre. En el caso de que este plazo finalice sin que se haya abonado el dinero, se extinguirían los efectos de la licencia aprobada, lo que colocaría al proyecto en una complicada tesitura.

Incursión de H10 Hotels

La autorización de la delegación de Cultura también facilita un posible acuerdo de los promotores del proyecto con la cadena H10 Hotels para que esta compañía catalana desarrolle el establecimiento diseñado por Moneo e inyecte la liquidez necesaria para afrontar el pago de la deuda de los privados con las arcas municipales, así como para las obras de la actuación, valoradas en 21,3 millones de euros. H10 Hotels posee establecimientos en Estepona y Marbella (en Puerto Banús) y se encuentra en un proceso de expansión de su negocio. Con más de 60 hoteles repartidos en 18 destinos, recientemente ha sido reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas medianas hoteleras más excelentes a nivel mundial, junto con la nacional de Paradores.

No obstante, Braser II tenía pactado con la cadena Vincci la explotación del hotel en alquiler, por lo que la posible entrada de H10 en el proyecto entraría en conflicto con ese acuerdo previo, lo que incluso ha llevado a abogados de Vincci a ponerse en contacto con responsables de la Gerencia de Urbanismo.