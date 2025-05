La Junta estudiará un adelanto de la salida del primer metro por la mañana en Málaga

Ignacio Lillo Málaga Jueves, 8 de mayo 2025, 00:28 Comenta Compartir

En un mercado laboral cada vez más complejo, cada vez son más las voces que reclaman mejores horarios y frecuencias más tempranas en el metro de Málaga. La última petición en este sentido ha venido de la mano de un grupo de malagueños que trabajan en otras ciudades andaluzas, y que han vivido recientemente importantes cambios en la conexión por tren entre Málaga, Córdoba y Sevilla.

Desde finales de abril, Renfe opera una nueva frecuencia del Avant, especialmente pensada para los empresarios, trabajadores y estudiantes que tengan que desplazarse entre estas capitales por motivos laborales o académicos. Se trata del tren «madrugador», para lo que se ha adelantado la salida desde María Zambrano a las 6,35. Esto permitirá llegar a Córdoba a las 7,46 y a Santa Justa a las 8,38 de la mañana, de lunes a viernes (se adelanta 25 minutos sobre la situación anterior).

Por tanto, ahora el desajuste horario viene por el hecho de que estos viajeros no pueden utilizar el metro para llegar hasta María Zambrano, como cabría esperar, dado que el primer servicio es a las 6,30. «Muchos trabajadores nos quedamos sin poder usar el metro porque no es posible combinarlo con el tren», explica Francisco José Guzmán, que es uno de los afectados. «Este horario genera un desajuste entre dos servicios de transporte de nuestra ciudad, por lo que el primer servicio de metro se debe adaptar a esta nueva realidad, con el adelanto del primer servicio a las 6,00».

El último paso en esta carrera ha sido la apertura de una petición de firmas en la plataforma Change.org por parte de Concepción Martín, con la que están recabando apoyos para su causa. «Como residente de Málaga que trabaja en Córdoba, me enfrento a desafíos para llegar a la estación María Zambrano a tiempo cada día para tomar el primer tren a las 6,35», explica la impulsora. «El metro de Málaga no comienza a funcionar hasta las 6.30, lo que hace imposible llegar a tiempo usando solo transporte público. Este horario tardío me obliga a usar el coche en un área donde el aparcamiento es escaso y caro, cuando debería poder viajar de manera sostenible y accesible».

«Este problema afecta a numerosos trabajadores en Málaga que comienzan sus jornadas antes de las 7,00 y que no disponen de transporte público temprano». Además, recuerda que el horario del metro impide la conexión con los primeros trenes interurbanos desde María Zambrano, «lo que obliga a más personas a depender del coche».

La Junta recoge el guante

La Consejería de Fomento de la Junta, como responsable del suburbano, ha recogido el guante. A preguntas de este periódico, un portavoz asegura que se va a analizar «la viabilidad de la adaptación horaria» que piden estos usuarios. Dicho lo cual, este organismo también reclama al Ministerio de Transportes que los adelantos de horario de servicios AVE y Avant en las capitales andaluzas con metro «deben ser objeto de coordinación entre ambas administraciones, en aras de la óptima adecuación y combinación de ambos servicios».

«El sistema de transporte público intermodal requiere de una sincronización en términos de horarios y frecuencias para prestar el servicio más eficiente a los usuarios». Esta planificación es necesaria para poder introducir cambios en los horarios del metro, «ya que su organización está condicionada tanto por factores operativos (tareas de mantenimiento, entre otros), como de la planificación de los turnos de trabajo», por lo que «cualquier modificación es un proceso complejo».

Al respecto, estas fuentes recuerdan que el metro requiere de una «ventana de mantenimiento» en horario nocturno, entre el cierre y la apertura del servicio, para llevar a cabo reparaciones de la infraestructura, sistemas y trenes, para garantizar su seguridad y funcionalidad. «Por esta razón operativa, y en aras de la intermodalidad entre los transportes públicos de diferentes administraciones, es preciso una interlocución leal y efectiva para poder adaptar los horarios de los metros ante un cambio sobrevenido de los horarios de los servicios, sobre todo cuando los nuevos Avant o AVE se adelantan frente al metro».