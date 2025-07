Junta y Ayuntamiento cargan contra el Gobierno por no fijar el Centro Nacional de Ciberseguridad en Málaga El consejero de Presidencia y el alcalde indican que sí estaba previsto que el organismo tuviera sede física propia, algo sobre lo que el Gobierno habría cambiado de opinión

Chus Heredia Jueves, 10 de julio 2025, 12:58 Comenta Compartir

En la carrera por albergar sedes administrativas importantes, nunca faltan las polémicas relacionadas con Málaga. En este caso, se trataba del Centro Nacional de Ciberseguridad. No vendrá a la capital malagueña, pero tampoco parece que a la segunda ciudad en discordia, León. No se trata, según fuentes gubernativas, de un organismo que requiera un emplazamiento físico concreto.

La cuestión ha generado reacciones políticas, al igual que había movilizado a los principales partidos e instituciones. Ahí están los apoyos unánimes del pleno municipal de Málaga o del Parlamento andaluz en pro de esta sede. Los argumentos, los conocidos en torno a la Málaga tecnológica y atractora de empresas, con buenas infraestructuras y pujanza económica.

Esta mañana, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha hablado en el Parlamento andaluz. «El Gobierno de Pedro Sánchez y el de María Jesús Montero es el más antiandaluz de la historia. Es el más dañino que hayamos tenido. Todas las decisiones que toman van siempre en contra de los intereses de Andalucía, incluida esa traición histórica como va a ser la financiación singular para Cataluña», ha contextualizado como arranque.

«Hoy quiero destacar un nuevo ataque, un nuevo agravio, una nueva discriminación, una nueva traición a Andalucía como es que teniendo uno de los mayores polos digitales de Europa y el ecosistema de ciberseguridad más potente. Y la decisión es que Málaga no va a ser la sede del Centro Nacional», ha criticado.

Para Sanz se da una paradoja cuando el Gobierno asegura que este organismo no requiere de sede física. Y ha esgrimido la memoria para la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad. Según el documento, el centro contará con 35 personas, una partida de alquiler de un espacio de 300 metros cuadrados, 3 vehículos, mobiliario, cámaras de seguridad, zona de seguridad para los accesos... «En fin, todos los requisitos para un centro. Sospechamos que, para no concedérselo a Málaga, han cambiado su criterio hasta el punto que han pasado de centro a departamento solo por el hecho de que no venga a Málaga, la ciudad con un ecosistema de ciberseguridad más potente en estos momentos. Un cambio de criterio más del Gobierno de Pedro Sánchez que perjudica a Málaga y Andalucía», ha insistido.

Reacciones de De la Torre

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, desplazado hoy a Granada a un acto organizado por Ideal, respondía también. «Es evidente que el Gobierno se explicó mal o escribió de manera inadecuada unas disposiciones que hablaban del Centro Nacional de Ciberseguridad. Daba la impresión de que era un órgano de nueva creación con un espacio físico. En cualquier caso, nosotros desde Málaga tenemos una capacidad tecnológica en el plano privado y público a disposición de lo que el Gobierno necesite para que este departamento cumpla sus funciones de la forma más eficaz», ha aseverado.