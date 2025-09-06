José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo

La tercera de las propuestas recabadas por el Ayuntamiento de Málaga para la transformación de la zona de El Bulto, mediante el procedimiento de agente ... urbanizador al que también aspiran la promotora marbellí Sierra Blanca, así como la empresa Urbania junto con la constructora Guamar y la Fundación Unicaja, está firmada por el arquitecto José Seguí, autor del diseño de la marina deportiva que está prevista en la adyacente parcela portuaria de San Andrés.

Seguí centra su idea en la construcción de una gran torre de planta baja más 26 (102,9 metros de altura), en la parcela en la que se encuentra actualmente la casa de acogida Cottolengo. En esta gran construcción se habilitaría un hotel de lujo de unas 300 habitaciones conectado mediante una pasarela peatonal sobre el paseo de Antonio Machado, a unos cinco metros de altura, con los edificios comerciales del futuro puerto deportivo previsto en la plataforma portuaria de San Andrés.

Este complejo hotelero, que contaría con salones de congresos y un restaurante de doble altura en sus últimas plantas, entre otros servicios, también dispondría de unos 4.440 metros cuadrados construidos para oficinas en una construcción anexa de planta baja más cuatro, así como un helipuerto en su cubierta para ofrecer a sus clientes traslados al aeropuerto que serían operados por la compañía Hélity, que ya ofrece servicios exclusivos de helicóptero en el aeródromo malagueño.

Así, la actuación hotelera, que también prevé dos sótanos para un total de 289 plazas de aparcamiento, está pensada para prestar servicio a un cliente de alto poder adquisitivo que haría uso de la futura marina deportiva, junto a la que también se ha planteado la construcción del futuro Auditorio.

Ampliar Seguí defiende potenciar el uso turístico de este enclave por encima del residencial. Sur

«No se puede realizar un proyecto con el exclusivo producto residencial que ya ocupa todo su eje del litoral oeste», argumenta Seguí en la memoria de su propuesta, en la que defiende que deben buscarse «otros usos que sean capaces de generar la actividad urbana que requiere esta apuesta de nueva centralidad en una ubicación tan estratégicamente situada respecto al Centro de la ciudad y sus principales conexiones con el transporte público del ferrocarril, aéreo y portuario».

Asimismo, en el avance de ordenación presentado a Urbanismo se destaca como principal aliciente de la idea que combina un hotel de «alta gama», con diversos salones de reuniones, cafeterías, espacios para congresos y restauración, con una parte destinada a oficinas «acertadamente exigida en el concurso para potenciar la actividad empresarial».

Este proyecto, que se sale del uso residencial planteado por el Ayuntamiento en las bases del concurso para adjudicar el papel de agente urbanizador de este enclave de El Bulto, requeriría una modificación del planeamiento para encajar su propuesta hotelera, que se completa con la construcción de un nuevo edificio para la residencia diocesana Cottolengo en una parte del espacio que actualmente ocupan las pistas deportivas junto al colegio Luis de Góngora. En ese lugar también propone levantar un edificio de planta baja más seis para albergar 84 pisos de VPO, de dos a tres dormitorios, que son los exigidos por el Consistorio para realojar a las familias que actualmente ocupan las viviendas de la zona.

Asimismo, la idea de Seguí, que no aparece acompañado de inversor alguno (si bien calcula que la inversión necesaria podría recuperarse en un plazo de 15 a 20 años), contempla peatonalizar la calle Donoso Cortés, mantener el resto de equipamientos de la zona, y generar un museo de esculturas al aire libre, teniendo en cuenta el trazado actual en superficie del ferrocarril del puerto.

El arquitecto José Seguí cuenta como colaboradores de su propuesta con el gabinete de ingeniería Idea; el abogado urbanista Rodrigo Caballero Veganzones; la economista directora de CPR Auditores Ana Romero; el estudio de topografía Sotecarto; la consultoría ambiental Green Globe Sypa; y Ayesa, como gestora de proyectos.