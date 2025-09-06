Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del proyecto hotelero de primer nivel que centra la propuesta del arquitecto José Seguí para la zona de El Bulto. Sur
El futuro de El Bulto (III)

José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo

El arquitecto dibuja una torre de 27 plantas para un establecimiento de 300 habitaciones en el espacio del Cottolengo, que se reubica en la zona

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:17

La tercera de las propuestas recabadas por el Ayuntamiento de Málaga para la transformación de la zona de El Bulto, mediante el procedimiento de agente ... urbanizador al que también aspiran la promotora marbellí Sierra Blanca, así como la empresa Urbania junto con la constructora Guamar y la Fundación Unicaja, está firmada por el arquitecto José Seguí, autor del diseño de la marina deportiva que está prevista en la adyacente parcela portuaria de San Andrés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  2. 2 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  3. 3 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  4. 4 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  5. 5 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  6. 6 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  7. 7 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  8. 8 Los españoles dictan sentencia en el CIS: La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Declarado un foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo

José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo