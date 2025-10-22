Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De izquierda a derecha en la imagen, los ediles de Vox, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez; y los de Con Málaga, Nico Sguiglia y Toni Morillas.
La Casona del Parque

De izquierdas y derechas: la oposición quiere menos impuestos en Málaga

Vox demanda que se reduzca la carga fiscal sobre la vivienda, que es del 30%, y lo recaudado vaya a la construcción de VPO; y Con Málaga exige que al aplicar la tasa de basuras se rebaje el IBI

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:00

Comenta

De izquierdas, de derechas, a gusto del consumidor, la oposición quiere menos impuestos en Málaga. El pistoletazo de salida para la comisión de pleno de ... Economía del Ayuntamiento de Málaga, que será este jueves, y que preside el concejal del ramo, Carlos Conde, lo daban este miércoles los concejales de Vox, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez, en una rueda de prensa, en la que abominaban de la presión fiscal que hay en España sobre la vivienda, y este jueves, seguirá la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, exigiendo que para aplicarse la tasa de basuras se rebaje el IBI (algo que han prometido ya los populares), así como que el impuesto por residuos se pague de forma escalonada según rentas.

