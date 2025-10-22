De izquierdas y derechas: la oposición quiere menos impuestos en Málaga

De izquierdas, de derechas, a gusto del consumidor, la oposición quiere menos impuestos en Málaga. El pistoletazo de salida para la comisión de pleno de ... Economía del Ayuntamiento de Málaga, que será este jueves, y que preside el concejal del ramo, Carlos Conde, lo daban este miércoles los concejales de Vox, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez, en una rueda de prensa, en la que abominaban de la presión fiscal que hay en España sobre la vivienda, y este jueves, seguirá la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, exigiendo que para aplicarse la tasa de basuras se rebaje el IBI (algo que han prometido ya los populares), así como que el impuesto por residuos se pague de forma escalonada según rentas.

Curioso que de un lado a otro del tablero, desde la izquierda más a la izquierda, a la derecha más a la derecha, la oposición exija en la comisión de Economía la reducción de los impuestos, municipales y también estatales. Y en este caso, ateniéndonos a la realidad del discurso de partidos como Vox y Con Málaga, en este caso la líder de Izquierda Unida, lo cierto es que le encaja más los liberales, que son los que entienden que cuanto menos estado haya, mejor; frente a la izquierda, que pregonan que los impuestos sirven para pagar los servicios públicos. Se ve que los que se cobran desde el Gobierno del país, donde Sumar (IU) forma parte de la coalición, les deben parecer más adecuados, y la aplicación de la tasa de basuras les empieza a escocer. Lo cierto es que la tasa de basuras es el 'impuesto silente', ya que si se hiciese una encuesta al ciudadano de a pie, la mayoría diría que no sabe de qué se trata. Así que cuando la empiece a aplicar el Ayuntamiento de Málaga, algo que debe poner en marcha en 2026, no va a llegar como agua de mayo. Es más que obvio que a nadie le gusta rascarse el bolsillo.

Vamos por partes. La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, que es la competente de su partido en esta comisión de Economía, explicaba que «la vivienda ha pasado de ser un derecho constitucional a un lujo fiscal; los jóvenes no puden pueden emanciparse porque no pueden acceder a tener una vivienda», indicaba añadiendo que hay 16 tributos en España que las gravan, y que según los informes del Financial Times y del Instituto de Estudios Económicos, España tiene un 30% de presión fiscal en la vivienda mientras que la media europea está en un 6%. «Y no sólo eso, sino que los impuestos provocan que cuesten un 30% más cara la vivienda», indicaba dando cuenta que se vive una situación de emergencia habitacional, en la que el precio de la vivienda ha subido exponencialmente y que los salarios siguen siendo los de los años 90, es decir que apenas han subido. Y ahora, la carga de profundidad política: «El PP y el PSOE hacen caja con un bien de primera necesidad; desde Vox defendemos que la vivienda debe volver a ser un bien social y familiar, no un instrumento de recaudación política», que subrayaba.

Por todos estos motivos, Gómez pedirá que se inste al Gobierno a reformar la Ley de Haciendas Locales para modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que se reduzca y que se recupere la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF, que dejó de aplicarse a partir de 2013 para las nuevas viviendas, y que, indicó, suponía un alivio para muchas familias. También demandó la reducción de los tipos autonómicos Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la compra de la primera vivienda, entre otras reducciones, y que todo lo que se recaude con estos impuestos se dedique a la construcción de VPO.

Con Málaga. Morillas pide la rebaja del IBI al aplicarse la tasa de basuras

La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, sacará del 'anonimato' de los últimos meses a la polémica tasa de basuras. En la moción que defenderá en la comisión de Economía hace valer la contradicción que ha mostrado el equipo de gobierno del PP, ya que en abril de este año, la concejala de Limasam, Teresa Porras, indicó que la aplicación de la nueva tasa de basuras llevará aparejada una rebaja del IBI, como publicó este periódico (SUR, 21/4/25) un impuesto que se aumentó en un 33% en 2001 para incluir la tasa de basuras. Esto contrasta con lo que más tarde afirmó el concejal de Economía, Carlos Conde, que indicó que sólo se contemplarían bonificaciones en el IBI, un planteamiento que no tiene nada que ver, ya que las bonificaciones suelen ser por motivos muy tasados, y no aplicables a toda la población.

Por eso, Morillas lo recuerda en su iniciativa y exige al equipo de gobierno del PP que propuestas concretas para paliar el impacto económico que supondrá en los hogares malagueños la tasa de basuras, «especialmente en un contexto de incremento del coste de la vida, del precio de la vivienda y tras una enorme subida desproporcionada de la factura del municipal del agua». Demanda que el Ayuntamiento de Málaga «reduzca el tipo de gravamen general del IBI» y que aplique «reducciones adicionales en las zonas con menor renta, conforme a criterios de justicia fiscal y territorial», lo que defenderá este jueves en la comisión de Economía, donde también exigirá que la tasa de basuras recaiga con más incidencia en las viviendas turísticas «con el fin de gravar de manera diferenciada las actividades de carácter lucrativo y evitar que el coste del servicio recaiga sobre las familias residentes».