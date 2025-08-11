Investigan un posible caso de acoso sexual y laboral en Limasam

Nueva marejada en torno a Limasam, la empresa municipal de limpieza, recogida y tratamiento de residuos de Málaga. Todo parte de una denuncia del PSOE, ... que acusa a la dirección de ocultar un informe con un posible caso de acoso sexual y laboral en el seno del ente. Sin embargo, el Ayuntamiento niega tajantemente que haya existido ocultación alguna y aporta su versión de los hechos.

«La empresa Limasam encargó a Quirón Salud una evaluación de factores psicosociales de la plantilla en cumplimiento de la normativa vigente. Dicho informe recoge el testimonio de un trabajador que dice ser conocedor de un caso de acoso sexual y laboral en la empresa. Cuando Limasam ha conocido el contenido del informe ha activado el protocolo con el que la empresa cuenta para este tipo de casos (sexual y laboral, con sus respectivos procedimientos). Dicho protocolo es gestionado por el servicio de prevención propio de la empresa, integrado por técnicos y en el que no está el gerente», informa la empresa pública en un comunicado, que prosigue explicando que el protocolo previsto se sigue desarrollando.

Protocolo

En el marco de dicho protocolo, ya se han realizado entrevistas con las personas que pudieran tener conocimiento del supuesto caso referido. Además, la misiva municipal aclara que se informó en su momento al comité de empresa. «Por tanto, no ha habido ocultación alguna», se concluye.

El comunicado es una reacción a unas declaraciones de la viceportavoz socilailista en la Casona del Parque, Begoña Medina, que es, además, quien suele llevar los asuntos de Limasam y medio ambiente dentro del grupo municipal. «Limasam oculta informes de evaluación de riesgos psicosociales que apuntarían a la existencia de casos de acoso laboral y sexual hacia trabajadores. Según ha podido confirmar el PSOE y el propio comité de empresa, el último de estos estudios fue realizado por una compañía especializada del sector sanitario y entregado a la gerencia el pasado 11 de julio, sin que se haya hecho público ni trasladado a la plantilla», había aseverado la edil, quien iba más allá y aseguraba que no era un hecho aislado.

«Estamos ante un caso muy grave: se está negando a los trabajadores el acceso a diagnósticos que afectan directamente a su salud laboral, mientras el equipo de gobierno del PP mira hacia otro lado», aseveraba. «Si se confirmara la existencia de casos de acoso sexual como apunta el comité, estaríamos ante hechos extremadamente graves que exigen actuación inmediata, tolerancia cero y protección absoluta a las víctimas», había apuntado.