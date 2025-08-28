Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aplicación de estas técnicas en el hombro de una operada de cáncer de mama. SUR

Investigación clave de la Universidad de Málaga para operadas de cáncer de mama: una nueva técnica de fisioterapia recupera la movilidad del hombro

También permiten disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad del brazo, lo que permite realizar acciones tan cotidianas como peinarse y coger objetos de una balda superior

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:26

El síndrome de red axilar es una complicación que afecta a mujeres operadas por cáncer de mama (mastectomizadas) y que consiste en la conformación de ... un trombo o cordón linfático que reduce mucho la movilidad del hombro de las pacientes y que provoca dolor. Muchas de ellas ni siquiera pueden levantar el brazo o conseguir los 180 grados de movilidad. Además, para recibir radioterapia es absolutamente necesario que las enfermas hayan superado esta patología. Así, una investigación liderada por la fisioterapeuta y directora del Departamento de Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, Rocío Martín Valero, ha permitido desarrollar una innovadora técnica fisioterápica llamada terapia 'un-mooring' que ha logrado que todas las mujeres estudiadas recuperen el 100% de la movilidad del hombro afectado.

