Investigación clave de la Universidad de Málaga para operadas de cáncer de mama: una nueva técnica de fisioterapia recupera la movilidad del hombro

El síndrome de red axilar es una complicación que afecta a mujeres operadas por cáncer de mama (mastectomizadas) y que consiste en la conformación de ... un trombo o cordón linfático que reduce mucho la movilidad del hombro de las pacientes y que provoca dolor. Muchas de ellas ni siquiera pueden levantar el brazo o conseguir los 180 grados de movilidad. Además, para recibir radioterapia es absolutamente necesario que las enfermas hayan superado esta patología. Así, una investigación liderada por la fisioterapeuta y directora del Departamento de Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, Rocío Martín Valero, ha permitido desarrollar una innovadora técnica fisioterápica llamada terapia 'un-mooring' que ha logrado que todas las mujeres estudiadas recuperen el 100% de la movilidad del hombro afectado.

La técnica se conoce como terapia 'un-mooring' (desamarre) porque se consigue ese efecto sobre el cordón linfático en el síndrome de red axilar, reduciendo así el tiempo en el que estas lo sufren. «Esta investigación desarrollada por fisioterapeutas de la UMA demuestra beneficios en la movilidad del hombro, el dolor y la calidad de vida de las mujeres», explica la profesora Martín Valero. «Esto te perjudica en el día a día, en tu funcionalidad. Limita tu calidad de vida, porque dejas de hacer cosas tan sencillas como peinarte, coger cosas de una balda superior, etc.», recalca.

En la investigación también participan el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a través de la Unidad de Linfedema de Algeciras, que pertenece a la Agencia Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste. En total, se ha trabajado con 46 mujeres mastectomizadas y son miembros del equipo de la investigación el fisioterapeuta Jesús Baltasar, que pertenece a esa unidad, y la profesora de la Universidad de Cádiz y fisioterapeuta María Jesús Viñolo.

Las mujeres que sufren esta patología deben retrasar, hasta eliminarla, la aplicación de la radioterapia, «porque ese trombo lo que hace es limitar la flexión del hombro y, cuando reciben este tratamiento, necesitan tener la movilidad al 100%», subraya. Todas las participantes han recibido «una intervención experimental basada en unas técnicas de terapia manual combinadas con estiramientos y cinesiterapia (movimientos funcionales) pasivo-asistida del miembro superior homolateral a la intervención quirúrgica tras el cáncer de mama» donde se encuentra el síndrome, explica Martín Valero, que añade que las pacientes reciben este tratamiento durante cinco días a la semana y tres semanas consecutivas. En la técnica se incluyen, además, masajes para cicatrices y técnicas de liberación manipulativa de tejidos.

La técnica, que tiene su patente, podría considerarse desde ya el tratamiento de elección para esta secuela quirúrgica. Precisamente, Jesús Baltasar presentará el 1 de septiembre, ante un tribunal internacional (con presencia australiana) una tesis doctoral al respecto. La técnica se ha aplicado también con mucho éxito en la Clínica Földi (Hinterzarten, Alemania) en mujeres con trombosis linfáticas auxilares.

Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista 'Suportive Care in Cancer'. Este proyecto de investigación ha sido apoyado por el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA) en su Convocatoria 2023. Adicionalmente, recibió financiación de la Fundación Progreso y Salud, Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, en su convocatoria de proyectos de investigación e innovación en el ámbito de la atención primaria, hospitales comarcales y centros hospitalarios de alta resolución del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 2024. La cantidad concedida asciende a 13.340 euros.