El incendio de una arqueta cerca de la Alcazaba deja sin luz al Ayuntamiento de Málaga más de un hora

El mediodía del lunes en el Ayuntamiento de Málaga se volvió extraño. La luz se cortaba a las 13.20 horas, los ordenadores saltaban, el ... ascensor se cortaba (afortunadamente sin nadie dentro) y se activaban las luces de emergencia de los pasillos, donde de hecho no hay problemas de luz porque siendo de día entra la claridad por el lucernario del antiguo patio central. Lo que ya no tenía arreglo eran las oficinas interiores, donde se han quedado a oscuras, lo que ha provocado que, poco a poco, se fuesen marchando los funcionarios al no poder seguir trabajando en el servidor municipal (ordenadores) así como que tampoco podían atender las llamadas del teléfono fijo. La falta de suministro eléctrico también ha afectado a los edificios aledaños y a ciertos sectores de la Malagueta. En el Ayuntamiento de Málaga, concretamente, el corte de luz se ha vivido de forma ininterrumpida desde las 13.20 hasta las 14.40 horas. Algunos empleados sí pudieron seguir trabajando porque disponían de datos de telefonía móvil.

El apagón, que ha recordado por momentos al vivido en España el 28 de abril porque, curiosamente, también se producía a mediodía, provocaba que empleados y munícipes cogieran sus teléfonos para comprobar que no había otras zonas afectadas de la ciudad. El problema estaba, como ha informado la Policía Local y los Bomberos y ha podido constatar este periódico, en una arqueta de la luz en la travesía Pintor Nogales, que ha ardido por motivos eléctricos.

Como informaba la dotación de bomberos, que ha apagado el fuego, el origen del siniestro ha sido eléctrico, generado por el sobrecalentamiento y la sobretensión, lo que ha provocado que ardan los recubrimientos de los cables eléctricos generando gran cantidad de humo. Una vez apagado el fuego, indicaban que la compañía eléctrica corta el suministro por seguridad. La Malagueta se ha visto afectada por sectores, porque si bien el paseo de Reding tenía luz, otras zonas estaban a oscuras, como por ejemplo, el aparcamiento municipal de Smassa, donde han abierto las barreras a los coches, ya que éstos no podían pagar los tickets, lo que debe hacerse de forma electrónica. Los afectados se iban contentos al ver que no tenían que abonarlo. En la avenida Cánovas del Castillo también sufrían el corte del suministro, pero los negocios hosteleros seguían sirviendo gracias a sus cocinas de gas, como informaban a este periódico.

En los grupos municipales de la oposición se quejaban del corte de luz, ya que en vísperas del pleno municipal, estaban trabajando en las mociones urgentes y alguno tenía la preocupación de poder haber perdido textos ya escritos.

La paradoja es que, precisamente, por la mañana, se encontraba en el foro Greencities Rafael Sánchez Durán, presidente del comité organizador del evento y director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, un asunto que se comentaba de forma jocosa a mediodía en los pasillos de la Casona. Obviamente el directivo nada tenía que ver con el citado corte del suministro, pero resultó llamativa la casualidad.

