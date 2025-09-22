Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La arqueta ardió pasadas las 13.00 horas en la travesía Pintor Nogales, justo al lado de la Alcazaba. P. R. Q.
El incendio de una arqueta cerca de la Alcazaba deja sin luz al Ayuntamiento de Málaga más de un hora

El suministro ha estado cortado desde la 13.20 hasta las 14.40 horas en el Consistorio, se han visto afectados los aledaños y sectores de la Malagueta. Los bomberos apagaron el fuego y la electricidad se cortó por seguridad

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:34

El mediodía del lunes en el Ayuntamiento de Málaga se volvió extraño. La luz se cortaba a las 13.20 horas, los ordenadores saltaban, el ... ascensor se cortaba (afortunadamente sin nadie dentro) y se activaban las luces de emergencia de los pasillos, donde de hecho no hay problemas de luz porque siendo de día entra la claridad por el lucernario del antiguo patio central. Lo que ya no tenía arreglo eran las oficinas interiores, donde se han quedado a oscuras, lo que ha provocado que, poco a poco, se fuesen marchando los funcionarios al no poder seguir trabajando en el servidor municipal (ordenadores) así como que tampoco podían atender las llamadas del teléfono fijo. La falta de suministro eléctrico también ha afectado a los edificios aledaños y a ciertos sectores de la Malagueta. En el Ayuntamiento de Málaga, concretamente, el corte de luz se ha vivido de forma ininterrumpida desde las 13.20 hasta las 14.40 horas. Algunos empleados sí pudieron seguir trabajando porque disponían de datos de telefonía móvil.

