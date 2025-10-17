Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Recreación del proyecto presentado por Urbania para las torres de Repsol. Sur

La hora de la verdad en la subasta de Repsol: el Ayuntamiento de Málaga activa el plazo para que Urbania pague la fianza

Urbanismo remite a la promotora el rechazo a sus últimos escritos y le advierte que dará por retirada su oferta si no abona 2,7 millones de euros

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:22

Comenta

El proyecto urbanístico previsto en los suelos de Repsol de Málaga sigue inmerso en la incertidumbre. A la demora en la resolución de los recursos ... judiciales presentados en los últimos años por la plataforma Bosque Urbano, que defiende que todo ese ámbito junto a la avenida de Juan XXIII se destine a un gran parque, se añade ahora la duda sobre cómo va a resolverse la subasta que activó el Ayuntamiento para vender a una empresa privada sus derechos para construir tres torres de hasta 32 plantas destinadas principalmente a viviendas (aunque en una también habrá oficinas); y dos edificios de menor altura para usos empresariales y comerciales.

