La familia del letrado Cristóbal Carnero ha recibido el galardón concedido a título póstumo por el Ministerio de Justicia en un emotivo homenaje celebrado en el colegio malagueño. Migue Fernández

Homenaje a título póstumo para Cristóbal Carnero, un letrado honrado y con saber enciclopédico

La abogacía malagueña se ha unido para recordar al profesional fallecido y entregar a su familia la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia

Irene Quirante

Irene Quirante

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:31

La abogacía malagueña se ha unido este viernes para rendir un sentido homenaje a uno de los suyos, a Cristóbal Carnero, fallecido en abril de ... 2022 a los 63 años a causa de una leucemia. La sede colegial, que fue prácticamente una segunda casa para este letrado, como también lo fueron los pasillos de los juzgados, ha acogido el acto en el que se ha hecho entrega a su familia de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, concedida a título póstumo por el Ministerio de Justicia por sus relevantes méritos en el ámbito de la justicia, el derecho y la abogacía.

