El hedor de calle Teseo, otro problema más del barrio de Teatinos

El mal olor se ha convertido en el acompañante habitual de quienes transitan por la calle Teseo, en pleno corazón del barrio de Teatinos. Lo ... que antes era una vía tranquila y familiar, hoy genera quejas constantes por parte de vecinos y comerciantes debido a la acumulación de orina de perro en múltiples esquinas, los bordillos deteriorados y la falta de limpieza general.

«Es insoportable. A determinadas horas, el hedor es tal que tienes que cambiar de acera o taparte la nariz», explica L.B., vecino de la zona que además trabaja en un comercio cercano. La situación se agrava en los meses de calor, cuando los olores se intensifican y se hace evidente la falta de mantenimiento urbano.

Contacto Cosas de la Ciudad Whatsapp: 660 481 739

Correo electrónico: cosasdelaciudad@diariosur.es

Twitter: @diariosur

Uno de los principales focos de insalubridad son las esquinas y portales donde numerosos dueños permiten que sus perros orinen sin recoger ni limpiar después. A eso se suma la acumulación de hojas secas que, en algunos tramos, obstruyen los desagües y contribuyen a una imagen de abandono. Los bordillos rotos o levantados suponen además un riesgo para personas mayores y personas con movilidad reducida. Esto recuerda a otras zonas denunciadas como las calles Iznate o Casarabonela, en el Camino San Rafael.

Volviendo a Teatinos, la situación se complica aún más en horas punta. Entre las 8.00 y las 9.30 de la mañana, y a partir de las 14.00 horas, el tráfico en la zona es caótico. Muchos conductores utilizan esta calle como atajo para evitar arterias principales, además de colegios lo que provoca atascos y mucho ruido.