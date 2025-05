Guillermo Díaz: «San Ciriaco y santa Paula siempre vuelven, como si Málaga los necesitara»

José Antonio Sau Sábado, 24 de mayo 2025, 22:10 Comenta Compartir

La Real y Piadosa Congregación en Honor de Ciriaco y Paula, Santos Patronos de la Ciudad de Málaga ha vivido este sábado uno de sus días grandes, una jornada con la que da inicio a los actos, enclavados en las llamadas Fiestas Patronales 2025, que culminarán con la procesión del próximo 15 de junio por las calles del Centro. El auditorio del Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia ha acogido el pregón del exdiputado nacional de Ciudadanos Guillermo Díaz, quien ha asegurado que, pese a la discusión sobre la historicidad de algunos hechos de la vida de estos santos, «los patronos siempre vuelven, como si Málaga los necesitara, incluso cuando parecía olvidarlos».

Díaz ha realizado en la tarde noche de este sábado un pregón cuajado de reflexiones sobre los valores de Occidente, que es el resultado, según ha dicho, de Roma, el cristianismo y la ilustración, valores que, sin saberlo, defendieron con su vida, su ejemplo y su martirio san Ciriaco y santa Paula, lapidados a principios del siglo IV d. C. por el emperador Diocleciano. Esos valores, a su vez, son compartidos por Málaga, según Díaz.

«¿Qué patronos ha escogido Málaga? Existe una discusión sobre la historicidad o no de elementos del relato sobre los patronos de Málaga y no queda claro dónde terminan los hechos y dónde empieza la leyenda. No hay pruebas concluyentes sobre sus huesos, su tumba ni su biografía, pero sí hay una certeza que pesa más que cualquier escáner arqueológico: la persistencia de su recuerdo», ha reflexionado el exparlamentario.

El pregón no sólo se ha convertido en una férrea defensa de Occidente y de sus cimientos, sino también en una reflexión sobre las derivas identitarias de determinadas autonomías españolas puestas frente al espejo de lo que simboliza la capital de la Costa del Sol, una urbe que, «como ellos (los patronos), vive mejor en paz», para advertir, al instante, sobre el peligro de los «pasados inventados» en clara alusión a los nacionalismos y los identitarismos.

«San Ciriaco y santa Paula pudieron renegar de lo que pensaban, pudieron salvarse, diciendo que no eran cristianos, que no querían seguir adelante con esto, que cambiaban su credo, y con torturas intentaron sacárselo. Pero quisieron ser libres hasta el final. Málaga, con casi 3.000 años de historia a su disposición, eligió como patronos a dos mártires adolescentes sin más ambición que la de ser fieles a sí mismos», ha argüido el pregonero de 2025, quien también ha destacado el compromiso de ambos con la cristiandad.

«Málaga no ha fabricado leyendas para sostener la autoestima colectiva, no ha edificado su convivencia sobre la exclusión del otro, porque en Málaga, desde los tiempos del garum romano hasta los cruceros del siglo XXI, el otro ha sido siempre parte de nosotros», ha reseñado Guillermo Díaz en su pregón, que ha durado en torno a treinta minutos y ha sido muy aplaudido.

Ampliar De izquierda a derecha Guillermo Díaz, Inés Arrimadas, el hermano mayor, Antonio Ortega, y el concejal Paco Cantos. J.A.S.

Díaz ha estado acompañado por su pareja, la expresidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en un acto al que también acudieron el concejal del Distrito Centro, Paco Cantos, el hermano mayor de la Congregación, Antonio Ortega, y la presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Rosario Camacho, que ha sido la encargada de presentar el cartel del pintor, profesor e ilustrador Sebastián García Garrido. Además, el periodista Rafael Contreras ha presentado en sociedad el boletín oficial de la hermandad, que incluye una galería de fotos históricas que recoge el esfuerzo de los congregantes por recuperar las figuras de los Santos Patronos de la ciudad, una aspiración que se renueva, cada año, con la procesión, con el día que Málaga les dedica, el 18 de junio, y con actos como el triduo y la misa estacional.