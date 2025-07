José Luis Escudero: «Me sentía un bicho raro hasta que descubrí la gran pasión de Málaga por la meteorología»

Desde que era apenas un bebé, cada vez que había tormenta, luchaba por escaparse de la cuna para asomarse a la ventana y no perder ... detalle. Ya de niño, de la mano de su padre, con el que compartía su gran afición, exploraba el cielo bajo la lluvia. Años depués se convirtió en cazatormentas, digulgador de meteorología, autor del blog referente en climatología malagueña, 'Tormentas y Rayos', y en amante del terral, «aunque la gente se extrañe». Divorciado desde hace años, a día de hoy sus dos hijas (una directora de un colegio de la capital, otra conductora de la EMT), su pareja Genoveva, y sus tres nietos (Leila, Hugo y Mía) son sus grandes pilares junto a la meteorología. Reconoce que es su pasión y su vida: «Al principio me sentía un bicho raro hasta que descubrí la gran afición que existe en Málaga».

–¿Eres más de salitre o cloro?

–Soy totalmente de salitre. Sin duda. Incluso en invierno me baño si el agua no está demasiado fría (sonríe).

–¿Verano en Málaga o fuera?

–El verano de Málaga no me gusta, por la humedad. No soporto la humedad. Me encanta el verano de San Sebastián o Santander donde las temperaturas medias son más bajas. No hace tanto calor y por la noche refresca más. Es otro mundo.

–Que teme más, ¿el frío o el calor?

–Temo más el calor, sobre todo por humedad. Hay muchos malagueños que somos de terral aunque parezca mentira.

–¿De terral? Explique eso, por favor...

–Me refiero a un terral que no llegue a los 40 grados, claro. Uno suave de 36 ó 37 grados, que se da mucho en Málaga: la humedad suele rondar el 20%.En esos casos si la temperatura es de 37 y medio, es la temperatura que tienes. ¿Qué ocurre cuando hay levante o suroeste y llegamos a 33 grados? la humedad es del 80% y esos grados se convierten en 38 y empiezas a sudar y sudar.Por las noches, con el terral, aunque el aire esté caliente en la habitación, no sudas. En cambio en las noches tórridas, con la habitación al 80%, la almohada acaba empapada. Tanto me ha llamado siempre la atención que estoy terminando un libro sobre el terral. Con todas sus características y sus curiosidades. El terral es muy nuestro.

–De los capítulos meteorológicios vividos en Málaga, ¿cuál tiene grabado en la memoria?

–Tengo dos. El primero es el de las inundaciones del 89. Lo viví en primera persona. Trabajaba en el Corte Inglés y, al ver el color del cielo y los relámpagos, avisé que iba a caer una buena. Advertí a los compañeros que sacaran sus coches de la Esperanza, donde se podía aparcar entonces. A los que no me hicieron caso se les inundó su vehículo. Hice vídeos, los tengo subidos al blog, y ayudamos a una mujer atrapada por la subida del agua cerca de Armengual de la Mota. Le echamos una cuerda para tirar de ella. Recuerdo que llamé a mi exmujer para que recogiera a las niñas del colegio que, por cierto, se inundó: se quedaron horas atrapados. Las mías estaban en casa.

–¿Y el segundo fenómemo que más le ha impactado?

–El tornado de San Andrés, en 2009. Me impactó por los estragos que causó. Fue un F2, con rachas de 180 kilómetros por hora, y eso son palabras mayores en Málaga.Me pilló en casa de mi pareja. Escuché una especie de sonido de batidora y ya sabía lo que era. Bajé a la calle a hacer fotos y vi paneles de hierro desechos y otros destrozos. Fue impresionante.

–¿De dónde le viene el gusanillo de la meteorología?

–Me apasiona desde siempre, incluso cuando era un bebé me atraía. Siempre he querido salir a mojarme y ver la tormenta. Mi padre me llevaba al morro de Levante antiguo para ver los temporales. Y a mi hija, la chica, le pasa igual. Siempre he buscado información y me he documentado. Desayuno a las 6.30 horas cada día y lo primero que hago es mirar el cielo. Ya es instintivo.

–¿Cuándo abrió el blog 'Tormentas y Rayos?

-Fue en 2008 aproximadamente. Fefe (Fernando González, editor gráfico y fotógrafo de SUR fallecido en 2018) me animó a abrirlo y escribir de la meteorología malagueña. Barajamos muchos nombres hasta elegir ese.

–Desde entonces actualiza a diario...

-Sí, casi todos los días. Para mí es lo principal. Lo era incluso cuando trabajaba en el Corte Inglés, en ropa de caballero. Ahora viene la época de los huracanes en el Atlántico y estoy deseando hacer seguimiento.

-Algún fenómeno meteorológico extraño pendiente de investigar?

-Un tornado, F4 o F5, con rachas de 600 kilómetros. Eso levanta del suelo un camión con remolque. También un tipo de nube: la supercélula. No he visto una en condiciones y ya hay en España. Búscala en Google, seguro te encantará.

–La familia y amigos, ¿le preguntan qué tiempo hará en sus vacaciones o escapadas de fin de semana?

-Tengo 1.200 contantos en el teléfono. Muchos de ellos me escriben para eso precisamente. Y otros tantos lo hacen por Facebook. Yo les digo que está todo en el blog, que toca leer, pero de todas formas me preguntan (ríe).

–Para terminar, tras el mes de junio más caluroso desde que hay registros, ¿puede adelantar qué verano nos espera?

–Es dífícil saber si vamos a tener muchas noches tórridas o no este verano. Va a depender mucho de la temperatura del agua del mar, de si está alta y si por las noches lo que entra son brisas muy suaves para subir la temperatura. Saber si habrá más días o menos de terral también es difícicil de anticipar. Si por las noches hay poco viento pueden darse las noches tórridas.